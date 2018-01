TASR

Dnes o 09:05 čítanie na minútu 0 zdieľaní Piaty ročník fotografickej súťaže Malohont mojimi očami už má víťazov

O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodla okrem verejnosti aj hodnotiaca komisia.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Hrachovo 26. januára (TASR) – Celkovo 36 autorov so 199 snímkami sa zapojilo do piateho ročníka fotografickej súťaže Malohont mojimi očami, ktorej cieľom je ukázať to najlepšie z regiónu, nachádzajúceho sa na území okresov Rimavská Sobota, Revúca a Poltár. TASR o tom informovala Miroslava Vargová, manažérka Miestnej akčnej skupiny Malohont, ktorá súťaž vyhlásila.

„Sme radi, že súťaž opäť oslovila amatérov aj profesionálov rôznych vekových kategórií od 15 rokov do 75 rokov, a to aj napriek tomu, že sa v nej nesúťaží o hodnotné ceny. Ide skôr o prezentáciu regiónu v obrazovej podobe a sme veľmi vďační, že sa na tom svojou účasťou podieľajú aj zapojení fotografi,“ uviedla manažérka.

O víťazoch v jednotlivých kategóriách podľa jej slov rozhodla okrem verejnosti koncom januára aj hodnotiaca komisia. V prvej kategórii, Prírodné krásy, zvíťazila Henrieta Szagová so snímkou Jeseň v Skorušine s pohľadom na Klenovský Vepor. V druhej kategórii, Kultúrne dedičstvo, sa na čele umiestnil Michal Tvrdoň s fotografiou s názvom Nepotrebný. V tretej kategórii, Ľudia a život, sa na prvej priečke umiestnila Petra Rapčanová so snímkou Prvý sneh a v poslednej, Naše obce, najviac zaujala fotografia Zvonica od Rudolfa Mátého.

„Vybrané snímky postúpia aj do celoslovenskej fotosúťaže, ktorú každoročne vyhlasuje Národná sieť rozvoja vidieka SR. Príležitosťou pre všetkých fotografov bude opäť ďalší ročník našej regionálnej súťaže, ktorý plánujeme vyhlásiť v apríli tohto roka,“ zakončila Vargová.