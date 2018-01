7 divov prírody, ktoré nedokážu vysvetliť ani najväčší experti na svete

Kristína Jurzová

Pri pohľade na tieto snímky sa zdá, že sú z iného sveta a nie zo Zeme. Ich dych vyrážajúca krása nám však dokazuje, akí sme bezvýznamní v porovnaní so silou a umením matky prírody.

Kanadské jazero Abraham s metánovými bublinami. — Foto: Wikipedia

Kto by už len nepoznal legendárnych sedem divov sveta? Okrem tých starovekých, ktoré sa nezmazateľne zapísali do našej histórie, však existujú aj ďalšie a možno oveľa viac impozantnejšie. Je to sedem nevysvetliteľných divov prírody, ktoré podľa BBC fascinujú odborníkov aj laikov po celej Zemeguli.

Zamrznuté metánové bubliny, Kanada a Sibír

Niekomu tento prírodný úkaz pripomína lietajúce taniere, inému zas medúzy. V skutočnosti ide o metánové bubliny, ktoré sa zachytili pod jazernou hladinou, kde postupne zamrzli. Tieto plynové "vrecká" vznikajú tak, že baktérie žijúce vo vodnom priestore konzumujú listy či zvieratá, ktoré tam spadli, v dôsledku čoho vzniká metán. Desaťtisíce bublín potom putujú smerom ku hladine a vytvárajú neuveriteľnú scenériu.

Príkladom tohto nezvyčajného úkazu je aj kanadské jazero Abraham, ktoré láka množstvo turistov. Ľadová krása však môže byť s príchodom jari nebezpečná. V dôsledku oteplenia sa ľad topí a horľavý plyn začína vybuchovať. Prírodné divadlo je však také úžasné, že vám ani nebude vadiť stáť opodiaľ.

Krvavé vodopády, Antarktída

Prví ľudia, ktorí videli Blood Falls, si mysleli, že bohovia porezali Zem a ona začala krvácať. Neskôr si objavitelia Antarktídy tento úkaz vysvetľovali tým, že zasnežená oblasť je sfarbená červenými riasami. Pravda je však úplne inde.

Blood Falls v Antarktíde. Foto: Wikipedia

Vedci totiž zistili, že McMurdo Dry Valleys získali šarlátovú farbu vďaka extrémne slanému jazeru, ktoré sa nachádza pod Taylorovým ľadovcom. Voda sa pod ním zachytila asi pred dvoma miliónmi rokov, pričom bola izolovaná od svetla, kyslíka aj tepla. Keď sa jej však konečne podarí vyvrieť na povrch, zreaguje s kyslíkom a vytvára túto veľkolepú kaskádu s hrdzavým povrchom.

Ak by ste si chceli tento vizuálny a vedecký zázrak pozrieť naživo, pricestovať musíte buď vrtuľníkom, alebo výletnou loďou.

Plávajúce kamene, USA

Známy národný park Údolie smrti v Kalifornii skrýva viacero tajomstiev. Jedným z nich sú aj obrovské kamene v Racetrack Playa, ktoré sa presunuli o stovky metrov. Kým niektoré "chodníky" sú priamočiare, iné skôr kostrbaté. Množstvo ľudí si preto v minulosti lámalo hlavu nad tým, ako je to možné. Úkaz pripisovali kadečomu - magnetickým poliam, a dokonca aj mimozemšťanom.

Kamene na Racetrack Playa v kalifornskom Údolí smrti. Foto: Flickr

Záhadu rozlúštil až vedec z NASA v roku 2006. Miesto, kde sa 300-kilogramové balvany nachádzajú, sa totiž v zime naplní vodou. A vďaka nízkym teplotám sa tieto skaly pokryjú vrstvou ľadu. Potom stačí aj slabý vánok, aby sa balvany kĺzali po povrchu a zanechali za sebou ryhu v pôde.

Úkaz môžete pozorovať na viacerých miestach vrátane Little Bonne Claire Playa v Nevade, ale hlavne v Údolí smrti pri Racetrack Playa.

Jazero Kawah Ijen, Indonézia

Kto z nás by sa nechcel okúpať v azúrovo modrom jazere s bielym pieskom a citrónovo žltými kameňmi? Keď sa však dozviete, kde sa nachádza toto výnimočné miesto, budete tam chcieť ísť dvojnásobne. Jazero Kawah Ijen tróni totiž uprostred sopky v Indonézii.

Za touto dychberúcou scenériou stojí jeden chemický prvok: síra. Tá sa v podobe plynu vytláča z magmatickej komory na povrch a v kombinácii s vysokou koncentráciou rozpustených kovov voda získava tyrkysový odtieň. Neobyčajná je aj svojím zloženým. Jej pH dosahuje hodnotu 0,5, takže je extrémne kyslá.

Bizarné jazero Kawah Ijen v Indonézii. Foto: Wikipedia

Sírový plyn uniká aj z okolitých trhlín krátera, ktorý následne skondenzuje a okolité kamene zafarbí ostro žltým odtieňom. To však nie je všetko. Ak zostane pri jazere aj v noci, môžete si všimnúť aj neobyčajne modrú oblohu, lebo práve vtedy síra špecificky reaguje so vzduchom.

Skrytá pláž, Mexiko

Tak na tejto pláži budete dokonalo ukrytí pred zrakom sveta. Môžete sa tu opaľovať, plávať či použiť kajak a nik vás neuvidí. Toto romantické miesto má zároveň aj naozaj príhodný názov, a to Pláž lásky (v origináli Playa Del Amor). Miesto je však skôr známe ako Skrytá pláž (Hidden Beach).

Skrytá pláž či Pláž lásky v národnom parku Islas Marietas. Foto: Wikipedia

Nachádza sa na jednom z Marietských ostrovov pri Mexickom pobreží a jeho vznik je zahalený rúškom tajomstva. Hovorí sa však, že ho vytvoril výbuch bomby na začiatku 20. storočia. Na povrchu jedného z ostrovov tak vznikla otvorená diera, ktorú prílivy postupom času vyplnili pieskom a vodou.

Pláž je z vonkajšej strany neviditeľná, ale návštevníkom je prístup umožnený cez 24 metrový tunel. Musíte ho však preplávať.

Ružové jazero Hillier, Austrália

Iba pár metrov od modrého oceána sa uprostred smaragdovo zelených lesov nachádza niekoľko jazier - pozor! - žuvačkovo ružovej farby.

Zatiaľ však nikto nedokázal jednoznačne vysvetliť, čo je príčinou tejto atypickej farby jazera. Objavili sa však názory, podľa ktorých za týmto sfarbením stoja zelené riasy produkujúce množstvo betakaroténu. Tento červeno-oranžový pigment spôsobuje v prírode sfarbenie niektorých kvetov, ale dokonca aj známej ružovkastej krevety.

Austrálske jazero Hillier na okraji Middle Island v súostroví Recherche. Foto: Wikipedia

Asi najznámejšie je 600 metrov dlhé jazero Hillier na okraji Middle Island v súostroví Recherche. Pozdĺž jeho obvodu sa nachádza pieskový prstenec a príjemné prostredie dotvára aj okolitá eukalyptová flóra.

Ľudia toto miesto obdivujú nielen z vtáčej perspektívy, ale prichádzajú sa aj okúpať. Respektíve nechať sa unášať na hladine jazera, pretože voda je extrémne slaná, a dokonca aj liečivá.

Rozprávkové kruhy, Namíbia

Púšť si zväčša predstavujeme s tradičnými pieskovými dunami. Na svete je však aj jedna, ktorá je "bodkovaná". Ak by ste sa preleteli ponad púšť Namib, videli by ste milióny kruhových škvŕn v pôde. A zblízka by ste zas zistili, že ich priemer dosahuje 2 až 15 centimetrov.

Rozprávkové kruhy na púšti v Namíbii. Foto: Wikipedia

Nikto presne nevie, čo túto raritu spôsobilo, a preto sa dvere otvárajú ľudskej fantázii aj špekuláciám. Vedci si myslia, že kruhy vytvorili pieskové termity, iní zas hľadajú ich pôvod v toxických rastlinách či rádioaktívnych zložkách v pôde.

S najkrajšou rozprávkou však prišli domorodí krováci. Podľa nich ide totiž o stopy bohov. Ľudská ruka takúto nádheru nevyčaruje, ale bohovia? Tí by snáď aj mohli...