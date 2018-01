TASR

De Plusa a Vakoča zrazilo v JAR auto, Čecha čaká operácia stavcov

Belgičan Laurens de Plus vyviazol s početnými odreninami a menšími pomliaždeninami pľúc a obličiek.

Nelspruit 26. januára (TASR) - Dvojica cyklistov tímu Quick-Step Floors skončila v nemocnici po tom, čo ich vo štvrtok večer počas tréningu v Juhoafrickej republike zrazilo nákladné auto. Belgičan Laurens de Plus vyviazol s početnými odreninami a menšími pomliaždeninami pľúc a obličiek, no Čech Petr Vakoč skončil s niekoľkými zlomenými stavcami.

Ako informuje oficiálna stránka tímu, de Plusa by mali prepustiť z nemocnice v nasledujúcich dňoch, no Vakoč sa musí podrobiť operácii a čaká ho dlhšia pauza. Incident sa odohral počas tréningu, keď ich zrazilo nákladné auto, ktoré išlo za nimi. S dvojicou bol vtedy na ceste aj Luxemburčan Bob Jungels, no ten sa zrážke vyhol.

"Trénovali sme, keď som zrazu začul hlasný zvuk a v ďalšej sekunde som videl Laurensa a Petra na zemi. Nevidel som za nami to auto, ale muselo ich trafiť ľavým spätným zrkadlom, alebo dokonca ľavou prednou časťou. Bežal som za nimi a videl som, že sú zranení, takže som s nimi nechcel hýbať. Pani, ktorá bola neďaleko, nám pomohla a privolala sanitku, kým som s nimi hovoril ja a tréner Koen Pelgrim. Bolo to hrozné, dúfam, že sa rýchlo uzdravia," povedal Jungels.