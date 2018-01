Dominika Dobrocká

Slovák patrí medzi najlepších čokolatierov sveta: Horká čokoláda často obsahuje viac cukru, než mliečna

Prináša ľuďom poctivú a kvalitnú maškrtu. Karol Stýblo sa čokoláde venuje roky. Kvalita je pre neho najdôležitejšia.

IVANKA PRI NITRE 28. januára - Karol Stýblo sa už roky profesionálne venuje čokoláde. K tejto sladkej pochúťke však inklinoval od útleho veku. Je zakladateľom a čokolatierom spoločnosti Lyra Chocolate a každý deň dokazuje, že aj na Slovensku sa dá vyrábať kvalitná čokoláda z tých najlepších surovín. Dobrým novinám prezradil zaujímavosti zo sladkého sveta, s ktorými sa denne potýka. Okrem mnohých odhalení, poteší aj ľudí, ktorí nepatria k milovníkom dookola presadzovanej horkej čokolády.

Na začiatok by som sa chcela opýtať, ako ste sa k podnikaniu s čokoládou dostali a čo tento biznis obnáša?

No od detstva som bol čokoholik. Miloval som čokoládu na všetky spôsoby. I keď priznávam, v tom čase skôr mliečnu, avšak keďže veľký dostatok nebol, aj horká prišla na rad. Postupne prichádzali výzvy a ja som mal to šťastie, že som mal okolo seba ľudí, ktorí ma podporili, podržali, povzbudili a pomaly sa to začalo.

Neviem porovnať prácu s čokoládou s inými prácami. Iné tak nepoznám a som si istý, že žiadny biznis nie je ľahký. Náš je aspoň sladký. Je veľa vecí, ktoré sú ťažké, citlivé, náročné. Keďže u nás sa kakao nepestuje, tak aj sourcing, bezpečnosť potravín či balenie. Všetko má svoje špecifiká. Ale nás a mňa osobne každá jedna časť tohto baví.

Vieme, že vaša výrobňa čokolády získala svetové ocenenie Great Awards Taste. Prečo ste toto ocenenie získali?

Okrem Great Taste sme získali aj International Chocolate Awards – čo si cením asi ešte viac. Každopádne, je za tým kvalita surovín, nekompromisnosť a prevedenie. Všetky naše produkty robíme tak, aby mali nejakú pridanú hodnotu. A v tom je naša konkurenčná výhoda. Zároveň aj keď mnohí si myslia, že patríme medzi drahé čokolády, naše produkty sú paradoxne na svoju kvalitu lacné. Len pre ilustráciu, v Južnej Kórei sa predávajú trikrát tak draho ako u nás. Snažíme sa ostať na úrovni, aby boli dostupné a zároveň aby sme nemuseli robiť kompromisy v kvalite.

Čím je vaša čokoláda špeciálna a odlišná od tých bežne dostupných v supermarketoch?

V prvom rade je to kvalita kakaa. Používame len tie najlepšie kakaové bôby a aj tie triedime už na plantážach, aby sme priviezli iba prvú triedu. Keďže máme výbornú surovinu, nemusíme naše bôby pražiť na vysoké teploty a tak v nich zachovávame tak veľa blahodarných vecí, ako sa dá. Zároveň používame alternatívne cukry, ako trstinový, kokosový, javorový či výťažky zo stévie. Všetky ingrediencie vyberáme tak, aby sme na ne mohli byť hrdí.

Aká čokoláda je podľa vás pre zákazníka tá najlepšia? Je naozaj pravda, že horká? Alebo to môžu byť aj mliečne, či čokolády s rôznymi príchuťami?

Podľa mňa najlepšia čokoláda pre zákazníka je tá, ktorá mu najviac chutí. Mnohé média udávajú, že horká. Keď však niekomu horká až tak nechutí, podľa mňa nie je dobré ju jesť nasilu len preto, že sa to tak má. Okrem toho, paradoxne, v horkej čokoláde môže byť viac cukru ako v mliečnej. Ak si vezmete napríklad 55% horkú čokoládu, tá obsahuje 45% cukru. Oproti tomu ak vezmete povedzme 45% mliečnu, tá obsahuje približne 30% cukru. Ďalšia vec je, aké kakao je použité v tej-ktorej čokoláde. Ak je tam nekvalitné kakao, ktoré sa pražilo na 300 stupňoch, tak veľa dobrého v nej nie je. Ja si myslím, že každý človek je jedinečný, má svoje vnímanie chuti a tak by mal jesť to, čo mu chutí.

Aké podmienky sa vo výrobni musia dodržiavať?

My u nás máme najprísnejšie normy BRC. Ide o certifikát bezpečnosti potravín. Málokto vie, že kakao je surovina asi najnáchylnejšia na salmonelózu a aj mikrobiologicky nestabilná. Je veľa domácich výrobcov, čo skúšajú a vyrábajú a je to fajn. Avšak treba si uvedomiť, že v našich rukách je ľudský život! Preto sme zaviedli tie najprísnejšie kritéria. Niektoré sú až úsmevné, ako zoznam vecí v každej zásuvke, evidencia každej pripínačky, pera. Jednoducho všetko má evidenciu. Každá teplota v každej miestnosti, každý vstup inej osoby ako zamestnanej u nás má evidenciu. Samozrejmosťou je vystopovateľnosť každej suroviny, každého produktu. Len pre zaujímavosť, keďže sme bezlepková výroba, naši zamestnanci, ktorí idú na obed, sa prezliekajú a po obede opäť. Všetko je to preto, aby nepriniesli náhodou stopy lepku do výroby.

Aký je to pocit byť jedným z piatich ľudí na svete, ktorý môže používať titul Fino Aroma Master Chef Chocolatier?

Ja to nevnímam. Je to záväzok odovzdať to ďalej a to, myslím, úspešne robíme, ako cez našich zamestnancov, tak cez školy, s ktorými spolupracujeme. Prípadne vznikajúcimi výrobcami, ktorým mnohým dávame konzultácie.

Zmenila vám vaša práca život?

Zmenila. Zmenil sa môj pohľad na svet, poľnohospodárstvo, výrobu a potravinárstvo. Pohľadom na život v iných krajinách a svetadieloch.

Kam najďalej ste cestovali za čokoládou?

Najďalej to bolo do Peru. Ale najzaujímavejšie či najdobrodružnejšie to bolo v ekvádorskom pralese. Tam riešime koncept super kakaa. Spájame to však aj so sociálnym projektom a verím, že to klapne. Dôvodom cesty bola aj návšteva Kórei ako aj USA.

Vieme, že veľa času trávite na cestách. Na aké dlhé obdobie a ako sa s tým vyrovnáva vaša rodina?

Do roka som preč možno 3 mesiace dohromady. Snažím sa to potom rodine vynahradiť. Mám šťastie, že to zvládajú a umožňujú mi to.

Napadlo vám niekedy, že by ste sa presťahovali mimo Slovenskej republiky a podnikali v zahraničí?

Mal som možnosť sa presunúť do Emirátov, Švajčiarska či Karibiku. Avšak sociálne väzby a to, že chcem deťom odovzdať aj kultúru a hodnoty, ma držia doma.

Svoju prácu máte jednoznačne rád, inak by ste nedosiahli také krásne úspechy. Skúste poradiť ľuďom, čo je kľúčom k úspešnému a spokojnému podnikaniu?

Otázka znie, čo je to spokojné podnikanie. Pravdou je, že ma práca baví. Je mi koníčkom a tak to je už 10 rokov. Napriek mnohým skúškam, sklamaniam a intrigám. Stále je to to, čo ma baví a baví ma objavovať nové veci. Veľkou oporou sú mi moji kolegovia, spolupracovníci a spoločník. Nemôžem zabudnúť ani na dizajnérov, dodávateľov a zákazníkov. Všetci, ktorí sú okolo. To je to, čo dáva človeku silu ísť ďalej.