Dominika Dobrocká

Včera o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Čašník bol sklamaný, keď zbadal výšku prepitného. O pár dní mu prišiel list, ktorý celkom zmenil jeho pohľad na rodičovstvo

Vďaka čašníkovi zažili 13-roční chlapci najlepší večer. Na záver to však pokazili. Ich ospravedlnenie muža milo prekvapilo.

— Foto: boredpanda.com

WASHINGTON 27. januára - Pracovať ako čašník nie je jednoduché. Vedel by o tom rozprávať asi každý, kto za celý deň nachodí desiatky kilometrov a snaží sa, aby jeho zákazníci boli spokojní a nič im nechýbalo. Takýto postoj má aj muž, ktorý obsluhoval skupinku 13-ročných chlapcov. V reštaurácii, kde pracuje okolo nich pobehoval a postaral sa o to, aby bolo všetko dokonalé. Chlapci po večeri zaplatili a s úsmevom na perách odišli. Čašník po tom, ako objavil tringelt vo výške 3,28 dolára (2,6 eura), ktorý mu chlapci za jeho služby nechali, zažil nepríjemné prekvapenie.

Nahnevaný a sklamaný muž však svoj postoj zmenil. Po prijatí listu, ktorý mu skupinka mladíkov poslala, zmenil svoj pohľad na ľudí a rodičovstvo. V liste stálo:

Drahý pán čašník

Asi týždeň a pol dozadu, 7. októbra. sme sa ja a moji traja priatelia prišli najesť do reštaurácie pri príležitosti nášho návratu domov. Bola to pre nás vzrušujúca skúsenosť a všetko to bolo hrdinské. Vy ste boli ten najlepší čašník, ktorého sme sa čokoľvek mohli pýtať. Boli ste láskavý, nezaobchádzali ste s nami ako s deťmi a vybrali ste jedlo, ktoré mi neškodilo. Chcel som sa vám preto poďakovať za úžasnú a zábavnú skúsenosť. Rád by som sa zároveň ospravedlnil v mene celej našej skupiny. Keďže sme v tom boli noví, naša 13-ročná myseľ nedokázala správne vyhodnotiť účet. Úprimne sme nevedeli, aký tringelt máme dať a koľko sa dáva. Vyprázdnili sme preto naše vrecká a všetky peniaze priložili. Netušili sme, ako málo to skutočne bolo. Neskôr sme si uvedomili našu chybu a cítili sme sa veľmi zle. Vedeli sme, že to musíme napraviť. Takže v obálke nájdete 18 dolárov + niečo extra za jednoducho úžasný zážitok. Vážime si vašu pomoc a trpezlivosť a ďakujeme za zábavný večer. Ďakujeme.

Odkaz pre chlapcov

Nič frustrujúcejšie, ako keď som dostal tak málo a zákazník odišiel a ešte s úsmevom poďakoval, nie je. Tieto deti sa však vrátili a nechali mi na recepcii list s tringeltom. Pracujem ako čašník už dlho, ale nikdy som nič také nezažil. Neviem, kde ste na to prišli ale oceňujem úsilie a láskavosť. Dúfam, že váš návrat domov bol fantastický.