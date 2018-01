TASR

Americký výrobca počítačov Dell uvažuje o návrate na burzu

Vstup na burzu by Dellu umožnil zníženie dlhu a koncern by sa tiež mohol obzerať po potenciálnych akvizíciách, ktorými by podporil expanziu.

Ilustračné foto — Foto: FOTO TASR/AP

New York 26. januára (TASR) - Americký výrobca počítačov Dell uvažuje asi 4 roky potom, čo sa stiahol z burzy, o návrate na akciový trh.

To je jedna z možností, ako získať čerstvé peniaze, ktoré aktuálne skúma správna rada, uviedli v piatok agentúra Bloomberg, Wall Street Journal a Financial Times. Ďalšími možnosťami je predaj akcií dcérskej spoločnosti Pivotal Software, operujúcej v oblasti cloudových služieb, alebo úplná fúzia s firmou VMware špecializujúcej sa na virtualizáciu, ktorú už Dell kontroluje. Správna rada chce o alternatívach diskutovať ešte tento mesiac.

Zakladateľ a šéf Michael Dell stiahol spoločnosť z burzy v roku 2013 prostredníctvom transakcie v hodnote okolo 25 miliárd USD (20,15 miliardy eur) vďaka podpore finančného investora Silver Lake. Cieľom bol ďalší rozvoj koncernu bez tlaku kvartálnych správ a investorov.

Dell v roku 2016 za 67 miliárd USD kúpil hardvérovú firmu EMC, čo ešte zvýšilo dlhy koncernu. Podľa agentúry Bloomberg predstavujú záväzky firmy okolo 46 miliárd USD. Podľa denníka Wall Street Journal spoločnosť stojí obsluha dlhu asi 2 miliardy USD ročne.

Vstup na burzu by Dellu umožnil zníženie dlhu a koncern by sa tiež mohol obzerať po potenciálnych akvizíciách, ktorými by podporil expanziu. Podľa poradenskej spoločnosti IDC bol Dell vlani s trhovým podielom 16 % tretím najväčším výrobcom osobných počítačov na svete, po HP a Lenove.

(1 EUR = 1,2407 USD)