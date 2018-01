TASR

Holdenerová ovládla kombináciu v Lenzerheide, bodovala aj Kantorová

Pre Holdenerovú to bolo druhé víťazstvo v SP. Druhá skončila s výraznou stratou 1,55 sekundy Talianka Marta Bassinová, tretiu priečku získala Slovinka Anna Buciková.

Švajčiarska lyžiarka Wendy Holdenerová na trati 1. kola obrovského slalomu SP žien v talianskom Kronplatzi 23. januára 2018. — Foto: TASR/AP

Lenzerheide 26. januára (TASR) - Švajčiarska lyžiarka Wendy Holdenerová zvíťazila v piatkovej alpskej kombinácii Svetového pohára v domácom Lenzerheide. Po prvej časti kombinácie super-G bola štvrtá so stratou 0,71 sekundy na líderku Lindsay Vonnovú z USA, v slalome ale majsterka sveta zajazdila druhý najrýchlejší čas a to ju dostalo na najvyšší stupeň.

Tri body do Svetového pohára za 28. miesto si zapísala Slovenka Barbara Kantorová. Po super-G bola so stratou 4,94 sekundy až 37., ale fakt, že slalomovú časť nedokončilo deväť žien, ju katapultoval do elitnej tridsiatky. Na víťazku stratila vyše 9 sekúnd. Sú to pre ňu prvé body do SP v aktuálnej sezóne.

Pre Holdenerovú to bolo druhé víťazstvo v SP v kombinácii. Celkovo tretie, v roku 2016 vyhrala aj paralelný slalom v Štokholme. Druhá skončila s výraznou stratou 1,55 sekundy Talianka Marta Bassinová, tretiu priečku získala Slovinka Anna Buciková (+1,56). Vonnová, ktorá mala pred slalomovou časťou náskok 6 desatín na Talianku Federicu Brignoneovú, skončila napokon štvrtá (+1,88). Brignoneová slalom nedokončila.

Holdenerová sa dostala v priebežnom poradí SP na druhé miesto so 686 bodmi. Suverénnou líderkou je s počtom 1477 bodov Mikaela Shiffrinová z USA, ktorá v piatkovej kombinácii neštartovala.