TASR

Včera o 14:57 čítanie na minútu 0 zdieľaní Vo VŠC Dukla si laureáti uctili mokrý rok

Riaditeľ strediska Roman Benčík k mokrému roku pridal aj konštatovanie, že nebol poznačený plačom.

Roman Benčík, archívna snímka. — Foto: TASR/Dušan Hein

Banská Bystrica 26. januára (TASR) - Na slávnostnom vyhlásení poznačil najlepších armádnych športovcov vo Vojenskom športovom centre Dukla "mokrý" rok. Trojicu najúspešnejších spojili nielen medaily na MS, či ME, ale aj voda a pádla. Už tradične sa najviac skloňovali vodní slalomári, oporný šport strediska, no nezabudlo sa aj na ďalších. Minister obrany Peter Gajdoš pripomenul zranenia, veľký boj Mateja Tótha pri očistení svojho mena a aj srdce, ktoré je vo vzťahu k VŠC Dukla tým najdôležitejším hnacím motorom.

Riaditeľ strediska Roman Benčík k "mokrému" roku pridal aj konštatovanie, že nebol poznačený plačom. "A to je pre nás pri bilancovaní najdôležitejšie. Vodný slalom a rýchlostná kanoistika sú našou pýchou, je teda logické, že pri slávnostnom vyhlásení najlepších hrajú prím. Slalomári vynikli aj zásluhou trénerského zázemia a infraštruktúry, v ktorej treba jednu dieru ešte zaplátať. V Liptovskom Mikuláši by sme chceli kanál zrenovovať, aby nenastával problém s vodou a ak sa nám to podarí, nepochybujem, že vodní slalomári budú neustále oporou celého slovenského športu."

Najbližší cieľ, ZOH v Pjongčangu, nastaví pre armádnych športovcov opäť zrkadlo. R. Benčík: "Boli by sme radi, keby sme z Pjongčangu doniesli medailu, najlepšie zlatú. Želám si, aby najlepší športovec ministerstva obrany bol pri budúcoročnom vyhlasovaní olympijský víťaz, to by bolo pre nás najlepšie vysvedčenie."

Prvýkrát top desiatku armádnych športovcov volila trénerská rada, ktorú minulý rok v stredisku založili. "Mne v desiatke najlepších nikto nechýbal, no priznávam, že to mohlo byť pestrejšie, napríklad prispieť do nej mohli aj atléti, ktorí minulý rok o sebe dali vedieť menej," dodal R. Benčík.

Alexander Slafkovský si piedestál v kategórii olympijských športov zaslúžil jednoznačne a tréneri vo VŠC Dukla pri jeho mene vôbec nepochybovali. "Spektrum športovcov a výsledkov v stredisku je veľké a takýmto spôsobom vyniknúť je pre mňa veľká česť," vyznal sa z pocitov Alexander Slafkovský. "Bola to štatisticky mimoriadna sezóna, no stále mám čo zlepšovať. Dúfam, že tento rok mi dopraje podobne. Olympiáda bola pre mňa vždy veľkou výzvou, no teraz na ňu nemyslím, je ešte ďaleko. Ak budem zdravý a všetko pôjde podľa predstáv, tak o ňu určite opäť zabojujem. No a za frajerinu by som považoval, ak by som na európskom šampionáte v pražskej Troji získal tento rok tretí titul za sebou. Majstrovstvá sveta v olympijskom kanáli v Riu budú o podobných úvahách."

Mariána Junga motivuje vo vodnom motorizme aj fakt, že je o rok mladší od Jaromíra Jágra. "Takže perspektívu mám jasnú a budem sa snažiť o titul majstra sveta," sľubuje. "Teší ma, že som sa v tejto prestížnej ankete v neolympijských športoch opäť víťazne presadil. Momentálne som v pozícii, ktorá mi nedovolí pomýšľať na iné miesta ako prvé. Som starší, dlhodobo v špičke a mladší dosť na mňa poľujú, ja si však verím a dúfam, že zbierku zlatých medailí ešte rozšírim."