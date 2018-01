TASR

NHL: All Star exhibícia so štyrmi hráčmi Tampy, Ovečkina čaká 9. účasť

Počas All Star víkendu budú proti sebe bojovať štyri divízie - Atlantická, Metropolitná, Pacifická a Centrálna. Každú reprezentuje 11 hráčov - dvaja brankári, traja obrancovia a šesť útočníkov.

Na snímke ruský útočník a kapitán Capitals Alexander Ovečkin. — Foto: TASR/AP

Tampa 26. januára (TASR) - Amalie Arena, domovský stánok hokejistov Tampy Bay Lightning, bude cez víkend dejiskom v poradí 63. All Star exhibície zámorskej NHL. Formát All Star víkendu sa oproti minulému roku nezmenil, tradičným predkrmom sú sobotňajšie súťaže zručností a o deň neskôr nasleduje hlavné menu - exhibičný miniturnaj štyroch divíznych výberov. Ten sa bude hrať opäť vo formáte traja proti trom (2x10 minút), pričom bude pozostávať z dvoch semifinálových súbojov a jedného finálového zápasu.

Počas All Star víkendu budú proti sebe bojovať štyri divízie - Atlantická, Metropolitná, Pacifická a Centrálna. Každú divíziu reprezentuje 11 hráčov - dvaja brankári, traja obrancovia a šesť útočníkov. Výnimkou je tím Atlantickej divízie, ktorý má zloženie 2-2-7, keďže zraneného obrancu Victora Hedmana nahradil vo výbere spoluhráč z Tampy - útočník Brayden Point. V kádroch nastali zo zdravotných dôvodov aj ďalšie zmeny, za zraneného brankára LA Jonathana Quicka zaskočí v tíme Pacifickej divízie Mike Smith z Calgary a jedna úprava nastala aj vo výbere Metropolitnej divízie, kde krídelníka Taylora Halla nahradil spoluhráč z New Jersey Brian Boyle. V exhibícii si zahrá i Brad Marchand z Bostonu napriek tomu, že v NHL pauzuje pre trest, za úder lakťom do hlavy Marcusa Johanssona (New Jersey) dostal päťzápasový dištanc.

O kapitánoch jednotlivých tímov rozhodli svojimi hlasmi fanúšikovia. Najviac ich dostal líder Edmontonu Connor McDavid, ktorý je kapitán výberu Pacifickej divízie. Centrálnu divíziu povedie obranca Nashvillu P.K. Subban, Metropolitnú divíziu Alexander Ovečkin z Washingtonu a Atlantickej divízii bude veliť s "céčkom" na drese Steven Stamkos, ktorý je aj kapitán domácej Tampy. Kompletné kádre doplnilo vedenie profiligy a zverejnilo ich v strede januára.

Najväčšie hráčske zastúpenie bude mať v exhibícii domáca Tampa Bay, "blesky" bude okrem Stamkosa a Pointa reprezentovať aj ruský brankár Andrej Vasilevskij a jeho krajan a najproduktívnejší hráč súťaže Nikita Kučerov. Navyše tréner Lightning Jon Cooper bude kormidlovať výber Atlantickej divízie. Trénerom Pacifickej divízie je Gerard Gallant z Las Vegas, Metropolitnú divíziu povedie kouč Washingtonu Barry Trotz a Peter Laviolette z Nashvillu bude šéfovať striedačke Centrálnej divízie. O ich menovaní rozhodlo poradie klubov k 6. januáru, ich tímy v polovici sezóny viedli svoje divízie.

Najbohatšie skúsenosti z nominovaných hráčov má Ovečkin, ruského kanoniera čaká už deviaty štart v Zápase hviezd. V All Star exhibícii sa premiérovo predstaví 14 hokejistov, medzi nimi aj ťahúň Buffala Jack Eichel. "Pre mňa to bude prvá účasť na tomto podujatí. Je to pre mňa pocta a už sa neviem toho dočkať," povedal Eichel.

Jediným nováčikom v kádroch je talentovaný útočník Brock Boeser z Vancouveru. "Som nadšený a teším sa na to. Bude to zábava hrať traja proti trom," povedal pre nhl.com obranca Oliver Ekman-Larsson z Arizony Coyotes. "Je to pre mňa veľká česť. Teším sa, že som sa dostal do výberu a že to zažijem s mojou rodinou, deťmi a manželkou," vyznal sa center Eric Staal z Minnesoty Wild.

Súťaže zručností sa začínajú v nedeľu o 1.00 SEČ. Pozostávajú zo súťaže o najrýchlejšieho korčuliara, súťaže v presnosti prihrávok, brankárov čaká súťaž o najdlhšiu sériu úspešných zákrokov, nasleduje súťaž vo vedení puku, o najtvrdšiu strelu a v presnosti streľby. Každá súťaž je bodovo oceňovaná, vyhrá tím s najvyšším počtom bodov, ktorý má možnosť voliť si na druhý deň súpera v semifinále miniturnaja. Ten sa začne v nedeľu o 21.30 SEČ. V exhibícii nemá slovenský hokej zastúpenie.

Vlani exhibíciu hviezd vyhral výber Metropolitnej divízie, ktorý zdolal vo finále miniturnaja v Los Angeles tím Pacifickej divízie 4:3. Za najužitočnejšieho hráča (MVP) All Star Game 2017 vyhlásili Wayna Simmondsa, krídelník Philadelphie strelil v dvoch minizápasoch v Staples Center tri góly.