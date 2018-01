7 najčastejších dôvodov, prečo sa ľudia rozvádzajú a ako sa im vyvarovať

Kristína Jurzová

Sedmička je pre mnohých šťastné číslo. Vo vzťahu však za ňou býva výkričník. Existuje totiž sedem pascí, do ktorých váš vzťah môže spadnúť a už sa z nich nemusí "vyškrábať".

Ilustračné foto. — Foto: Deposit Photos

Svadba je často vnímaná ako najkrajší deň v živote človeka. Môže byť však aj začiatkom skazy, ktorá vyvrcholí rozvodom a porozvodovými naťahovačkami. Možno to znie pesimisticky, ale štatistiky nepustia...

Bolesti sa však môžete vyvarovať ešte predtým, ako si poviete svoje áno. Stačí, ak zistíte, či váš vzťah náhodou nespadol do niektorej zo 7 emočných pascí, ktoré vypracovali špičkoví odborníci.

1. Žiarlivosť týkajúca sa sociálnych médií

Nedávna štúdia, ktorú uskutočnili americké univerzity v Hille a v Missouri, totiž zistila, že sociálne siete - predovšetkým Facebook - by mohli mať škodlivý vplyv na vzťahy, ktoré si ešte zatiaľ nenavliekli manželskú obrúčku. Výskumníci definujú "dospelý" vzťah ako ten, ktorý trvá tri roky alebo dlhšie.

Ilustračné foto. Foto: Pixabay

"Predchádzajúce výskumy ukázali, že čím viac človek v romantickom vzťahu využíva Facebook, tým je pravdepodobnejšie, že bude prísnejšie sledovať aktivitu svojho partnera na Facebooku, čo môže viesť k pocitu žiarlivosti," uviedol doktorand a výskumník Russell Clayton.

2. Rozdiely v názoroch na peniaze

V zdraví aj v chorobe, v bohatstve aj v chudobe... To si zvyknú mnohí mladomanželia prisať pri oltári. A možno to vtedy aj myslia naozaj vážne, ale realita im často prinesie niečo úplne iné.

Aj keď sa väčšina ľudí spočiatku zvykne hrdiť tým, že peniaze nemôžu do ich vzťahu nijako zasiahnuť, opak je pravdou. V kostole či obradnej sieni si neberieme človeka len s jeho pozitívami, ale aj negatívami. A tie sa môžu týkať aj finančnej gramotnosti a vzťahu k peniazom ako takým.

Ilustračné foto. Foto: Max Pixel

Podľa psychológa Setha Meyerska si tak pri výbere svojej polovičky treba všímať aj tento aspekt ľudskej povahy. V článku, ktorý publikoval Psychology Today, sa píše, že hoci neexistuje žiadny "algoritmus", ktorý by vás mohol pred rozšafným partnerom varovať, upozorniť vás na to môžu niektoré príznaky správania.

Pozor si treba dať na ľudí, ktorí síce majú slušný plat, ale napriek tomu majú stále dlhy. Zbystriť by ste mali aj vtedy, ak váš partner rád kupuje luxusné vozidlá, no ešte stále nemá svoj vlastný dom či byt.

Meyers preto odporúča, aby ste si otestovali spoločný finančný plán a až potom sa hrnuli do svadby. Môžete sa tak vyvarovať rozvodu, za ktorým neraz stoja peniaze.

3. Problémy s intimitou

Sedmička býva síce šťastná pre mnohých ľudí, no čo sa týka vzťahov, ide o obávané červené číslo. Mnohé vzťahy totiž vtedy (nevedno prečo) zažívajú reálnu krízu, ktorú nie vždy aj prekonajú.Doktor Schwartz z Mental Health.net za tým vidí stratu intimity, vzájomnej náklonnosti a príťažlivosti.

Ilustračné foto. Foto: Flickr

Spúšťačom tohto procesu je podľa neho niekoľko faktorov, vrátane nudy, ktorá prichádza spolu s dvoma ľuďmi "zaseknutými v rovnakej rutine." Samozrejme, je to problém, ktorý sa dá odstrániť pomocou sexuálneho terapeuta, ale ak máte pocit, že Vaša situácia sa nedá napraviť (t. j. že vaše libido sa nezhoduje s vaším partnerom), mohol by to byť recept na hotovú katastrofu.

4. Strach z konfliktu

Žiadny vzťah nie je dokonalý. A aj tie najsilnejšie dvojice zažívajú chvíle, keď sú "na nože". Či už sú za tým ponožky na zemi, alebo životný štýl toto druhého, ktorý partnerovi nemusí sedieť. Väčšina z nás má však problém narovinu povedať, čo mu nevyhovuje, a tak iba zatne zuby, aby nevytváral zbytočný konflikt. Ako to už však býva, pohár trpezlivosti musí niekedy pretiecť...

Ilustračné foto. Foto: Pixabay

Štúdia publikovaná v časopise Journal of Consulting and Clinical Psychology však uvádza, že konflikty nebývajú zbytočné. Ak sa im budete vyhýbať, ste odsúdení na zánik. Vzájomná konverzácia totiž v mnohých prípadoch prichádza až príliš neskoro...

5. "Pokukovanie" po inom

Nevera. Šesť písmen, ktoré stoja za rozpadom mnohých manželstiev. Môžete sa tomu však vyvarovať, ak si včas všimnete niekoľko varovných signálov.

Ilustračné foto. Foto: Pixabay

Ak sa vám partner priznal, že v minulosti už niekomu "zahol", neberte to na ľahkú váhu. Môže sa totiž stať, že jedného pekného, krásneho dňa budete podvedení aj vy. Za pravdu nám dávajú aj vedci. Tí totiž tvrdia, že ak sa niekto dopustil nevery u svojho prvého partnera, šanca, že sa to zopakuje opäť, je troj- až štvornásobne vyššia.

6. Kontrola a zneužívanie

Niektorí ľudia tvrdia, že v manželstve sa ich partner akoby šmihnutím prútika zmení. Nie vždy však k lepšiemu. Sobášny papier totiž dáva niektorým pocit, že získali zároveň vlastnícke práva na toho druhého. V manželstve tak môže eskalovať istá forma kontroly a zneužívania - či už na báze fyzickej, alebo duševnej. Kým u niektorých sa takéto správanie objaví až v manželstve, niekto svoju "moc" prejavuje už predtým. Odborníci preto tvrdia, že ak niečo z tohto spozorujete, manželstvo by ste si mali vopred poriadne premyslieť.

7. Kríza identity

Každý z nás skôr či neskôr narazí na "krízu identity". Ide o obdobie, keď máme pochybnosti o sebe, svojom životnom štýle, výbere povolania či miesta, kde žijeme. Dlhodobé pochybnosti si však môžu vyžiadať svoju daň.

Na túto tému priniesol zaujímavý rozhovor britský denník The Guardian. Mark Harper, známy rozvodový právnik v Londýne, hovorí, že až 93 % prípadov sa týka mužov, ktorí častejšie prežívajú krízu identity alebo krízu stredného veku.

Toto je teda 7 emočných pascí, ktorým čelí množstvo párov nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Ako sa hovorí, riešenie sa vždy dá nájsť. Treba len chcieť a pracovať na tom spolu.