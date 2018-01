Kristína Jurzová

Včera o 20:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Jelene uviazli v zamrznutej priehrade. Trenčianski hasiči sa vrhli do ľadovej vody, aby ich zachránili

Nasadili svoj vlastný krk. Doslova. Museli sa totiž po krk ponoriť do ľadovej vody. Stálo to však zato.

Trenčianski hasiči zachraňujú jeleňa z vodnej priehrady pri obci Svinná. — Foto: HaZZ

SVINNÁ 26. januára (Dobré noviny) - Čím by si raz chcel/a byť, keď vyrastieš? Mnohí z nás na túto otázku jednoznačne odpovedali - hasičom! Povolanie, odvážne nielen v detských očiach, však nie je len o nebezpečnom boji s plameňmi. Požiarnici za nás krk nasadzujú aj v takých situáciách, o ktorých by sme si to možno ani nepomysleli. A nielen za nás, ale aj za zvieratká, ktoré sa do nepríjemnej situácie dostanú často omylom alebo chybou človeka.

V priehrade Svinica uviazli dva jelene. Foto: HaZZ

Svoju lásku k zvieratám a túžbu pomáhať im naposledy preukázali štyria príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Trenčína. Obdržali totiž hlásenie, že vo vodnej priehrade Svinica uviazli dva jelene.

Hasiči jeleňovi urobili v ľade koridor, ktorým sa mohol dostať na breh. Foto: HaZZ

Vyrazili teda do obce Svinná, kde zistili, že jeden jeleň zostal uviaznutý v priehrade po tom, ako sa pod ním preboril ľad. Druhému jeleňovi sa podľa dostupných informácií podarilo ešte pred ich príchodom svojpomocne dostať na breh.

Jeleň mal počas plávania oporu vo svojich záchrancoch, ktorí mu boli stále nablízku. Foto: HaZZ

Hasiči ani sekundu neváhali a napriek mrazivým teplotám sa vrhli do ľadovej vody na pomoc bezbrannému tvorovi. Ľad nebol až taký hrubý, a tak sa k jeleňovi prebrodili, čím mu vytvorili únikovú cestu. Za ich pomoci sa toto majestátne zviera dostalo na breh a vyrazilo za slobodou do prírody. Svojím hrdinským činom mu tak zachránili život, pretože bez nich by sa jeleň dozaista utopil.