Kristína Jurzová

Včera o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Chlapec s rakovinou túžil len po tom, aby si stihol vziať svoju stredoškolskú lásku. Ľudia sa spojili a prichystali pre nich celú svadbu

Túži iba vziať si svoju lásku z detstva a byť s ňou až do poslednej chvíle. Aj keby to znamenalo len pár dní.

Na archívnej snímke Dustin a Sierra. — Foto: facebook/Dustin Snyder

VALRICO 26. januára (Dobré noviny) - Láska si nevyberá. Ale ani choroba. A niekedy prenasleduje aj tých, ktorí sú ešte len v rozpuku a mali byť mať celý život pred sebou. 19-ročný Dustin Snyder, ktorý má terminálne štádium rakoviny, si však splní svoj posledný sen. Už túto nedeľu sa ožení so svojou stredoškolskou láskou Sierrou Siveriou.

"Som šťastná, že ju má a že po celú tú dobu, ktorú prežil, ju má po celý čas doslova po svojom boku," povedala mladíkova mama Cassandra Fondahnová pre ABC News. "To je na 19-ročné dievča naozaj veľa."

Sierra stojí po boku Dustina aj v tých najťažších chvíľach. Foto: facebook/Sierra Silverio

Dustin sa dozvedel správu o svojej chorobe iba deň pred 18. narodeninami. Zistili mu synoviálny sarkóm - zriedkavú formu rakoviny. Nasledovali chemoterapie a operácia postihnutých pľúc. Nádor bol preč. Nie však nadlho. Asi pred troma týždňami ho v nemocnici hospitalizovali, pretože sa sťažoval na bolesti brucha. Zákerná choroba sa vrátila a napadla mu žalúdok a panvovú oblasť tela.

Jediné, čo si teraz tento tínedžer v nemocnici v mestečku Valrico želá, je, aby si mohol vziať za ženu svoju lásku. So Sierrou sú spolu už viac ako dva roky, no poznajú sa oveľa dlhšie. Na strednej spolu randili, no potom sa ich cesty na istý čas rozišli. Jedného dňa sa však Sierra objavila v podniku, kde pracoval Dustin. Odvtedy sú nerozluční.

Nápad zorganizovať svadbu skrsol v hlave Dustinovej sesry, ktorá založila stránku Go Fund Me na zaplatenie obradu. Nikto vtedy nečakal, že v takom krátkom čase sa im podarí vyzbierať 3 000 dolárov. To však nebolo všetko. Mladej zaľúbenej dvojici darcovia venovali svadobné šaty, kyticu a smoking, no zohnali im aj fotografa a zarezervovali krásne miesto sobáša.

Snúbenci sa dokážu usmievať aj napriek nepriazni osudu. Foto: facebook/Sierra Silverio

Snúbenci si svoje áno povedia v nedeľu v The Big Red Barn, pričom počas ich najdôležitejšieho dňa v živote ich budú sprevádzať rodina a blízki priatelia.