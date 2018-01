TASR

Lyžiarka Vonnová stojí na čele kombinácie po zjazde

Vonnová si vytvorila komfortný balík náskoku v prospech pódiového umiestnenia. Favoritkou kombinácie však aj po jej prvej časti zostala domáca lyžiarka Wendy Holdenerová.

Na archívnej snímke lyžiarka Lindsey Vonnová — Foto: TASR/AP

Lenzerheide 26. januára (TASR) - Americká zjazdárka Lindsey Vonnová jasne dominovala v piatok v super-G do alpskej kombinácie Svetového pohára. Vo švajčiarskom Lenzerheide si do slalomovej časti (12.45 h) zobrala náskok 6 desatín na Federicu Brignoneovú, za Talianku sa s mankom ďalších 5 stotín zaradila Nórka Ragnhild Möwinckelová.

Slovenská lyžiarka Barbara Kantorová držala do polovice trate veľmi dobrú líniu a aj solídny priebežný čas, ale s ťažkosťami prešla ostrú zákrutu do strmého previsu a jej obozretnejší prístup do cieľa vygeneroval priepastnú stratu 4,94 s. Šancu na bodovaný výsledok, resp. na zisk väčšieho počtu bodov jej znižoval aj fakt, že do slalomu si nevybojovala výhodné štartové číslo v opačnom poradí štartu prvej 30-ky (37.) a po nej býva povrch, najmä v druhých kolách za slnečného počasia, značne rozbitý.

Vonnová si vytvorila komfortný balík náskoku v prospech pódiového umiestnenia. Favoritkou kombinácie však aj po jej prvej časti zostala domáca lyžiarka Wendy Holdenerová. Majsterka sveta v súťaži všestrannosti sa spolu s ďalšími dvoma pretekárkami zaradila na 4. priečku so stratou 71 stotín, ktorá pre ňu znamenala výzvu na atak prvého miesta. Momentálne sa slalomová výkonnosť Švajčiarky oproti Američankinej ráta skôr na sekundy, lebo Vonnovej sláva medzi husto postavenými bránkami má už pomerne starú históriu. Slalomy ani pravidelne nejazdí a naposledy sa do najlepšej desiatky pretekov dostala 8. priečkou v roku 2012 a jej predchádzajúce pódiové umiestnenie má už vyše 8 rokov. Ako Holdenerovej a predovšetkým Vonnovej ďalšia vážna súperka do vyvrcholenia kombinácie sa prezentovala aj ďalšia domáca matadorka Denise Feierabendová, ktorá v super-G zašla 7. miesto (+0,99 s).