S Hudbou Vesmírnou vás chytľavou pesničkou pozývajú cestovať vlakom. Po jej vypočutí budete mať problém odolať!

V novej pesničke sa spojila kapela S Hudbou Vesmírnou a ZSSK. To musíte určite počuť.

BRATISLAVA 26. januára - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) sa rozhodla pre nevšednú kampaň. Ľudí chce motivovať, aby odparkovali svoje autá a na cestovanie využili vlaky. ZSSK sa preto rozhodla spojiť sily s tromi mladými a talentovanými umelcami. Kapela S Hudbou Vesmírnou vo svojom klipe láka ľudí k využívaniu železničnej dopravy veselým a trefným textom. Dominika, Sorizzo a Marek boli z ponuky železničnej spoločnosti nadšení a radi sa stali súčasťou zlepšovania tohto spôsobu dopravy.

ZSSK je presvedčená, že majú s tromi mladými umelcami mnoho spoločného. „Ich priamočiary, úprimný a neskresľujúci umelecký prejav korešponduje s našimi strategickými cieľmi: transparentnosť, úprimnosť a efektivita. To boli dôvody, prečo sme sa rozhodli pre tento štýl kampane, ktorý zodpovedá 21. storočiu,“ vysvetlil spoluprácu Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko. A vyzerá to tak, že toto tvrdenie je pravdivé. Chytľavý refrén pesničky s názvom "Ideme vlakom" sa vám totiž zaryje do pamäte a verte, že si ho budete spievať ešte niekoľko hodín od vypočutia.