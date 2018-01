Lenka Miškolciová

Včera o 20:19 čítanie na 7 minút 0 zdieľaní Poctivé, ručne maľované mapy neporazila ani digitálna doba. Slovák je ich druhým najväčším výrobcom na svete

Vedeli ste, že vydavateľstvo v Banskej Bystrici je druhým najväčším výrobcom ručne maľovaných máp na svete?

Na snímke maliar Miroslav Kapsdorfer. — Foto: Archív MP

BRATISLAVA 27. januára (Dobré noviny) - Nie každý z nás sa dokáže bez problémov orientovať v klasickej mape. Spoliehame sa na GPS v našich mobiloch či navigácie v autách. Tie nám však len málokedy ukážu, okolo akého kostolíka práve pôjdeme, či aký hrad sa to týči na tom kopci naľavo. Tieto informácie však človek nájde v ručne maľovanej mape. Vedeli ste, že na Slovensku, konkrétne v Banskej Bystrici, je firma, ktorá je najväčším výrobcom ručne maľovaných máp v Európe? Či dokonca druhým najväčším výrobcom maľovaných máp na svete?

Vydavateľstvo CBS funguje už viac ako 15 rokov a za ten čas sa môže pýšiť namaľovaním až 287 máp. Výnimočnosťou takýchto máp je, že hoci sa vám to zdá možno neuveriteľné, ale sú často presnejšie ako tie klasické mapy, na ktoré sme všetci zvyknutí. O tom, že sú oveľa krajšie sa nemusíme ani dohadovať. Dobré noviny vyspovedali zakladateľa a majiteľa vydavateľstva Milana Paprčku, ktorý nám povedal nielen o tom, ako vznikol nápad založiť práve takúto spoločnosť, ale aj o tom, čo majú spoločné ručne maľované mapy a Peter Sagan.

Zakladateľ a majiteľ vydavateľstva CBS Milan Paprčka. Foto: Archív CBS

Celá myšlienka vznikla „na vojne“

Ako vlastne vznikla myšlienka začať vyrábať ručne maľované mapy?

V podstate to celé vzniklo v kasárňach, kde som v roku 2003 musel odslúžiť niekoľko mesiacov základnej vojenskej služby. Kým som sa v uniforme učil salutovať a pochodovať, v civilnom svete sa mi v podstate rozpadlo moje obchodné podnikanie. Asi to tak malo byť, pretože v poslednom období pred vojenčinou som cítil, že obyčajné obchodovanie ma už nenapĺňalo. Zostal som však bez príjmu a musel som niečo vymyslieť. A ako som vymýšľal, spomenul som si na firmu, ktorú som kedysi objavil, vyrábajúcu maľované mapy regiónov. Ich nápad sa mi páčil, samotné výsledky však už príliš nie. Mal som pocit, že by o takéto niečo mohol byť záujem, len by to bolo treba robiť lepšie a kvalitnejšie. Tak som si povedal, že to skúsim. Našiel som maliara, našiel som grafické štúdio, našiel som prvých zákazníkov a na svet prišla prvá mapa, Veľký Krtíš a okolie. A tou sa to všetko začalo.

Ako vyzerali začiatky podnikania s týmto netradičným a originálnym produktom?

Boli také, aké začiatky často bývajú – ťažké. Asi tri roky som okrem maľovania a grafiky robil všetko sám: obchodníka, rozvozcu, fakturanta, sekretárku. Prvými obchodnými zástupkyňami sa stala moja mama a jej kamarátka. Výraznejší posun nahor prišiel, keď sme sa potom presťahovali z Veľkého Krtíša do Banskej Bystrice. Zamestnal som prvú grafičku a administratívnu pracovníčku, firma sa celkom dobre rozbehla. No a dnes sme najväčším výrobcom maľovaných máp v Európe a druhým na svete.

Ručne maľovaná mapa Vysokých Tatier. Foto: Archív CBS

Na jednej mape robí kartograf, maliar, grafik, ale aj pilot

Ako dlho trvá výroba jednej ručne maľovanej mapy a koľko ľudí na nej pracuje?

Mapa sa vytvára niekoľko mesiacov a vzniká vďaka šesť- až sedemčlennému tímu ľudí. Kdesi na začiatku je posádka lietadla, pilot a fotograf, ktorí prinesú zábery mesta či regiónu. Z nich vzniknú podklady pre maliara, ktorý mapu do najmenších detailov namaľuje ako veľký obraz. Do neho potom kartografi vnesú všetko, čo má mapa mať: miestopisné názvy, cesty, značky. Medzitým manažér projektu priamo v teréne získava informácie o regióne, jeho obciach, mestách, inštitúciách, zaujímavostiach. Nesmieme zabudnúť na redaktora, a samozrejme, grafika, ktorí to všetko vnesú do mapy a usporiadajú tak, aby vznikla prehľadná, presná a pekná mapa.

Čo všetko maliar využíva pri tvorbe mapy?

Základom sú fotografie, vďaka ktorým vie, ako vyzerá krajina, ktorú má namaľovať. Z nich si pripraví podklady, kresby, ktoré potom štetcom a farbami mení na maľovanú mapu. Podľa detailných fotografií sa potom osobitne maľujú a kreslia obrázky objektov, pamiatok, prírodných, kultúrnych či technických miestnych zaujímavostí, ktoré v ďalšom procese výroby vkladá do hotovej mapy grafik.

Mapy Žiliny a jej okolia. Foto: Archív CBS

Mapami propagujú aj cyklistiku

Koľko ručne maľovaných máp ste už vyrobili?

V tomto momente je ich tesne pod tristo, presnejšie, 287. Môžeme povedať, že prakticky každý región Slovenska už má maľovanú mapu, a to dokonca často nie iba jednu. Pretože po tom, ako sme v podstate pokryli celú krajinu všeobecnými mapami, pustili sme sa do tvorby cyklomáp - s trasami a informáciami o službách pre cyklistov a cykloturistov. Slúžia nielen na orientáciu, ale aj na propagovanie cykloturistiky, ktorá sa na Slovensku stále viac a viac rozvíja, aj vďaka úspechom Petra Sagana. No a práve s jeho menom je spojený aj náš najnovší projekt, ktorý má potešiť a podporiť predovšetkým malých nadšencov cyklistiky a cykloturistiky, ale napríklad aj malých umelcov. V spolupráci s Detskou Tour Petra Sagana a organizáciou Úsmev ako dar sme začali vydávať maľované cyklomapy pre deti, ktoré sú ilustrované deťmi samotnými. Podarilo sa nám teda pridať našim mapám ďalší rozmer, ďalšiu myšlienku.

K výrobe cyklomáp ich inšpirovali aj úspechy Petra Sagana. Foto: Archív CBS

Maľujete mapy iba Slovenska alebo aj svetové?

Zameriavame sa na Slovensko, a vďaka našej dcérskej spoločnosti aj na Českú republiku. A zaujímavé je, že čím dlhšie tu pôsobíme a čím viac máp sme vytvorili, tým viac vidíme, čo všetko ešte môžeme ich ďalšou tvorbou pre propagáciu nášho cestovného ruchu urobiť.

Na čo všetko môže mapa slúžiť? Ako darček, suvenír, na orientáciu... ?

Ručne maľovaná mapa mesta alebo obce je rovnako presná ako bežná kartografická mapa. Nič v nej nechýba a všetko je také, aké v mape byť má: ulice, cesty, terén. Pritom každá budova, každý dom, námestie či park sú nakreslené tak, ako ich v skutočnosti vidíte. Táto názornosť je hlavnou výhodou pri praktickom použití maľovanej mapy, pretože sa vďaka nej v meste zorientujú aj ľudia, ktorým sa s bežnými mapami pracuje ťažšie. Čo sa máp regiónov týka, aj tie slúžia v prvom rade na orientáciu, ale skôr v zmysle prehľadu. Ich prvoradým účelom nie je, aby boli nosené na túry, na to sú určené osvedčené turistické mapy, napríklad legendárne z harmaneckého VKÚ. Maľované mapy však dokážu človeku názornejšie ukázať, ako krajina vyzerá – kde sú a aký majú tvar horské chrbáty, doliny, rieky, dediny či mestá. V nemalej miere tak môžu pomôcť aj pri vzdelávaní. Ale, samozrejme, dokážete nimi potešiť aj ako darčekom alebo pekným suvenírom.

Do akých detailov maliar tvorí mapu? Čo všetko na nej nájdeme?

Okrem toho, čo sme už spomenuli v predchádzajúcej odpovedi, nemôžeme ešte zabudnúť na obrázky prírodných unikátov, kultúrnych alebo technických pamiatok, turistických zaujímavostí, to všetko nájdeme v maľovanej mape.

Kde si môže človek ručne maľovanú mapu kúpiť? Treba si mapy objednať vopred?

Naše maľované mapy nájdete predovšetkým tam, kde ich potrebujete: v informačných centrách obcí, miest a regiónov, turistických informačných kanceláriách a podobne. Môžete si ich, samozrejme, objednať online v našom e-shope. A prezradím aj to, že keby ste chceli, môžete si objednať aj vytvorenie vlastnej mapy.

Mapy sú namaľované do precíznych detailov. Foto: Archív CBS

Záujem o mapy stále rastie

Akú najnetradičnejšiu mapu (čoho) ste doteraz vytvorili?

Asi najnetradičnejšou je mapa historickej Veľkej Moravy, pretože sme tvorili mapu krajiny, ktorá už tisíc rokov neexistuje. Zrekonštruovali sme ju a namaľovali podľa dostupných historických prameňov.

Aký je záujem ľudí o ručne maľované mapy v dobe technológií? Prečo si ľudia mapy kupujú najčastejšie?

Záujem je neutíchajúci a mnohé dôvody sme spomenuli v predchádzajúcich odpovediach. Ručná práca a papier sú práve tým niečím hmatateľným, čo mnohým v súčasnosti chýba. Takže ľuďom sa maľované mapy páčia nie napriek tomu, ale práve preto, že žijeme v dobe technológií. Jednoducho asi potrebujú tú mapu držať v rukách, vidieť pred sebou v celom formáte, rozprestrieť ju na stole, alebo ju darovať, odovzdať z rúk do rúk, nie poslať e-mailom.