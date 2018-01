TASR

AUSTRALIAN OPEN: Federer sa stal druhým finalistom mužskej dvojhry

V piatkovom semifinále mal obhajca titulu z Melbourne proti Hyeonovi Chungovi jasne navrch.

Na snímke tenista Roger Federer. — Foto: TASR/AP

Melbourne 26. januára (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer sa prebojoval do finále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open, v ktorom sa stretne s Chorvátom Marinom Čiličom. V piatkovom semifinále mal obhajca titulu z Melbourne proti Hyeonovi Chungovi jasne navrch, prvý set vyhral 6:1 a v druhom viedol už 5:2. Kórejčanovi v druhom sete ošetrili pľuzgiere na chodidle, rozhodol sa ísť aj cez bolesť, ale po chvíli napokon duel skrečoval. Tridsaťšesťročný Federer sa bude vo finále usilovať o zisk jubilejného 20. titulu z turnajov veľkej štvorky.

Švajčiarsky favorit hneď v prvej hre duelu vzal príjemnému prekvapeniu turnaja podanie a aj ďalej pokračoval v suverénnom výkone. Prvý set trval 34 minút a Chung v ňom stratil tri podania. V druhom sete sa zdalo, že 21-ročný reprezentant Kórejskej republiky bude dôstojnejší súperom, ale ako sa ukázalo, limitovalo ho zranenie. Federer ho v štvrtej hre brejkol a následne potvrdil na 4:1. Nasledovalo ošetrenie Chunga, po ktorom Kórejčan získal hru a znížil na 2:4, ale Federer čistou hrou zvýšil na 5:2. V ôsmej hre sa napokon za stavu 30:30 Chung rozhodol duel skrečovať. Stretnutie trvalo 104 minút.

Federer nastúpil už na jeho 14. semifinále na AO a siedmykrát postúpil do finále. To sa bude hrať v nedeľu o 9.00 SEČ. Celkovo si zahrá v grandslamovom finále 30-krát. "Je to horkosladký pocit. Mám radosť, že som postúpil do finále, ale mrzí ma, že takýmto spôsobom. V prvom sete som nevedel, čo sa s ním deje. Budem ale úprimný, ja som sa v prvom sete sústredil najmä na vlastné podania a snažil som dotiahnuť ho do víťazného konca," povedal päťnásobný víťaz turnaja bezprostredne po súboji.

muži - dvojhra - semifinále: