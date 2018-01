TASR

Svetová sieť kaviarní Starbucks zvýšila kvartálny zisk nad 2 mld. USD

Spoločnosť zároveň zlepšila odhad vývoja zisku na tento rok, čo je dôsledok daňovej reformy v USA.

Na snímke kaviareň Starbucks v Londýne — Foto: TASR/AP

Seattle 26. januára (TASR) - Americká sieť kaviarní Starbucks oznámila za 1. kvartál súčasného obchodného roka prudký rast zisku. V tejto oblasti prekonala očakávania trhov, v prípade tržieb ale za nimi zaostala. Spoločnosť zároveň zlepšila odhad vývoja zisku na tento rok, čo je dôsledok daňovej reformy v USA.

Najväčší kaviarenský reťazec na svete dosiahol za 1. štvrťrok obchodného roka 2017/2018 (október - december) čistý zisk na úrovni 2,25 miliardy USD (1,81 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 1,57 USD. V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka evidovala firma zisk 751,8 milióna USD (0,51 USD/akcia). Najviac sa pod výsledok podpísal predaj značky čajov Tazo Tea.

Zisk očistený o mimoriadne položky dosiahol na akciu 0,65 USD. Firma tak prekonala očakávania trhov, ktoré počítali s upraveným ziskom na úrovni 0,57 USD/akcia.

Čisté tržby za 1. kvartál vzrástli medziročne o 5,9 % na 6,07 miliardy USD. Napriek solídnemu rastu výsledok trhy sklamal, keďže očakávali rast na 6,18 miliardy USD.

Pozornejšie sledované porovnateľné tržby sa zvýšili o 2 %. Aj v tomto prípade zaostali za odhadmi analytikov, ktorí počítali s rastom porovnateľných tržieb o 3 %. Na trhu USA, ako aj celkovo v Amerikách vzrástli o 2 % a v Číne a Ázijsko-tichomorskom regióne o 1 %.

Firma okrem toho oznámila, že v celom roku 2017/2018 očakáva zisk v rozmedzí od 2,48 USD do 2,53 USD/akcia. Pôvodne za toto obdobie predpokladala zisk na úrovni 2,30 USD až 2,33 USD/akcia. Spoločnosť svoju prognózu upravila po tom, ako v USA schválili daňovú reformu, ktorá firmám výrazne znižuje dane. Okrem toho sa Starbucks plánuje v najbližšom období zamerať na rozširovanie svojej siete na lukratívnom čínskom trhu a na kroky, ktoré by prilákali viac zákazníkov do jeho kaviarní v popoludňajších hodinách.