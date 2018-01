Na piatkovú lyžovačku sa môžete vychystať do týchto stredísk

Svahy poskytujú veľmi dobré podmienky na zimné aktivity. Výška snehovej vrstvy sa pohybuje od 15 cm vo Fričkovciach do 140 cm v Lomnickom sedle.

Bratislava 26. januára (TASR) - Na slovenských zjazdovkách prevládajú dobré až veľmi dobré lyžiarske podmienky, s výnimkou Pezinskej Baby, kde sú podmienky obmedzené. Vleky a lanovky premávajú vo viac ako 80 strediskách. Výška snehovej vrstvy sa pohybuje od 15 cm vo Fričkovciach do 140 cm v Lomnickom sedle, na väčšine svahov je však od 30 do 65 cm snehu. Malinô Brdo, Ski Krušetnica a Žiar-Dolinky hlásia 30 až 50 cm snehu, Valčianska dolina a Martinské hole 65 cm, 20 až 40 cm snehu je v Pavčinej lehote a v Lazoch pod Makytou a 50 až 60 cm v Litmanovej, vo Vyšnej Boci, v Oraviciach alebo v Selciach – Cachove. Čakacie doby na lanovky a vleky sú minimálne.

27. 1., Ski Land Stará Myjava, verejné preteky v obrovskom slalome so sprievodným programom

Alpské strediská

Na alpských zjazdovkách sú dobré až veľmi dobré podmienky pre zimné športy. Snehová vrstva sa od začiatku týždňa zvýšila, výrazne hlavne v západnej časti Álp. Snehová vrstva je dostatočná – napríklad Verbier hlási do 4 m snehu, Matterhorn 2,2 až 4,5 m, Engelberg Titlis do 6,6 m, La Plagne od 65 do 410 cm.

Rakúsko

Göstling - Hochkar 140 - 170 cm veľmi dobré

Hinterstoder 55 – 190 cm dobré

Hintertux 60 – 285 cm veľmi dobré

Höchfuegen 120 - 170 cm veľmi dobré

Ischgl 100 – 170 cm veľmi dobré

Kaunertal 250 – 390 cm veľmi dobré

Kitzbuehel a Kirchberg 80 – 120 cm dobré

Kitzsteinhorn – Maiskogel 145 – 325 cm dobré

Obergurgl - Hochgurgl 180 – 360 cm veľmi dobré

Schladming Dachstein 0 - 590 cm dobré

Sölden 40 – 365 cm dobré

Serfaus - Fiss - Ladis 130 - 300 cm veľmi dobré

Stuhleck 50 - 100 cm veľmi dobré

St. Anton am Arlberg 165 - 425 cm veľmi dobré

Stubai 120 – 370 cm veľmi dobré

Zell am See – Kaprun 145 – 325 cm dobré

Švajčiarsko

Arosa 100 - 225 cm dobré

Davos Klosters 170 – 300 cm dobré

Matterhorn Ski Paradise 225 – 450 cm dobré

Saas-Fee 170 - 500 cm dobré

Francúzsko

Les Trois Vallées 210 - 225 cm dobré

Tignes 250 - 400 cm dobré

Val d'Isére 0 - 400 cm dobré

Taliansko

Adamello - Tonale 60 - 250 cm veľmi dobré

Alta Badia 70 - 180 cm dobré

Bormio 40 - 110 cm dobré

Livigno 100 - 130 cm dobré

Three Peaks Dolomites 25 - 140 cm dobré