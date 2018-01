TASR

V Berlíne sa začali rozhovory o vytvorení veľkej koalície

Na snímke Martin Schulz — Foto: TASR/AP

Berlín 26. januára (TASR) - V Berlíne sa v piatok oficiálne začali dlho očakávané koaličné rokovania strán únie CDU/CSU a sociálnych demokratov z SPD, ktoré by mohli priniesť dohodu o obnovení doterajšej veľkej koalície. Stalo sa tak štyri mesiace po septembrových parlamentných voľbách, ktorých nejednoznačné výsledky doposiaľ neumožnili zostavenie nového kabinetu.

Najskôr sa o 09.00 h v sídle Kresťanskodemokratickej únie (CDU) stretli lídri všetkých troch strán - kancelárka Angela Merkelová, ako aj jej kolegovia z Kresťanskosociálnej únie (CSU) a Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Horst Seehofer a Martin Schulz.

Následne budú rozhovory pokračovať za účasti 15 popredných predstaviteľov každého z troch spomínaných subjektov, ktorí budú plniť úlohu koordinačného grémia. Rokovať začne aj 18 pracovných skupín, uviedla agentúra DPA.

Merkelová pred začiatkom rokovaní vyjadrila optimizmus a odhodlanie dosiahnuť pozitívny výsledok. Podobne sa vyslovil aj Seehofer, ktorý však varoval, že rozhovory zrejme nebudú ľahké.

Obaja politici tiež zopakovali úmysel zavŕšiť maratón rokovaní čo najskôr. Podľa Seehofera by bol ideálnym konečným termínom 8. február.

Šéf SPD Schulz tesne pred začiatkom rokovaní zdôraznil, že vyjednávači jeho strany budú rokovať rýchlo a konštruktívne.

Trojica strán by podľa agentúry AP chcela zavŕšiť koaličné rozhovory v priebehu dvoch týždňov. Návrh prípadnej koaličnej dohody by následne museli schváliť hlasovaním všetci členovia SPD, ktorých je približne 440.000. V členskej základni strany však existuje pomerne silná opozícia proti obnoveniu veľkej koalície so stranami únie. Hlasovanie v SPD by malo trvať zhruba tri týždne.

Voľby z 24. septembra priniesli stranám CDU/CSU aj SPD najhorší výsledok od roku 1949. Sociálni demokrati pôvodne avizovali odchod do opozície. O opätovnej vládnej spolupráci začala trojica strán rokovať po tom, ako Merkelovej nevyšiel prvý pokus o vytvorenie koalície so zelenými a liberálmi.