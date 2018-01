TASR

Mesto Nitra plánuje výstavbu 33 nových nájomných bytov

Celkovú investíciu v objeme 1,926 milióna eur plánuje mesto financovať dotáciou z Ministerstva dopravy a výstavby SR, úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania a vlastnými zdrojmi.

Ilustračná snímka — Foto: FOTO TASR/Michal Svítok

Nitra 26. januára (TASR) – Mesto Nitra pripravuje výstavbu 33 nových nájomných bytov. Bytový dom by mal vyrásť na sídlisku Diely na Kmeťovej ulici. Investičný zámer schválili mestskí poslanci na svojom zasadnutí vo štvrtok 25. januára. Celkovú investíciu v objeme 1,926 milióna eur plánuje mesto financovať dotáciou z Ministerstva dopravy a výstavby SR, úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania a vlastnými zdrojmi.

Z celkových investičných nákladov 1,926 milióna eur si samotná výstavba 33 bytových jednotiek vyžiada 1,676 milióna eur. Náklady na technickú vybavenosť sú vyčíslené na 190.000 eur, projektová dokumentácia a ďalšie náklady predstavujú 60.000 eur. Podľa návrhu financovania by mala dotácia z ministerstva dopravy a výstavby dosiahnuť 655.000 eur. Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania by mal dosiahnuť takmer 1,158 milióna eur, vlastné zdroje mesta prevýšia 113.000 eur. Výstavba bytového domu by sa mala začať ešte v tomto roku.