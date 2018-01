NHL: Halák inkasoval len raz a pomohol k výhre Islanders nad Vegas

New York 26. januára (TASR) - Hokejisti New Yorku Islanders aj vďaka bravúrnemu výkonu slovenského brankára Jaroslava Haláka zvíťazili v noci na piatok v zápase zámorskej NHL na ľade Vegas Golden Knights 2:1. Halák sa takmer zaskvel čistým kontom, o shutout ho pripravil až v 55. minúte fínsky útočník Erik Haula, ktorý využil presilovú hru.

Piate víťazstvo v rade zaznamenali hráči Bostonu, ktorí si poradili s Ottawou 3:2. Víťazný gól strelil v 49. minúte Jake Debrusk. V drese Chicaga exceloval Alex DeBrincat, talentovaný americký útočník sa na triumfe 5:1 nad Detroitom podieľal tromi gólmi a jednou asistenciou.

NHL - výsledky:

New Jersey - Nashville 0:3, Philadelphia - Tampa Bay 1:5, Pittsburgh - Minnesota 6:3, Detroit - Chicago 1:5, Florida - Washington 2:4, Montreal - Carolina 5:6, Ottawa - Boston 2:3, St. Louis - Colorado 3:1, Dallas - Toronto 1:4, Arizona - Columbus 1:2, Edmonton - Calgary 4:3 pp a sn, Vancouver - Buffalo 0:4, Vegas - New York Islanders 1:2 /za hostí HALÁK kryl 38 z 39 striel a dosiahol úspešnosť zákrokov 97,44 percenta/, San Jose - New York Rangers 5:6, Anaheim - Winnipeg 4:3 pp a sn