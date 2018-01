TASR

Dnes o 08:40 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Cirkev rokuje s mestom Bratislava o prevode Kaplnky Sv. Rozálie

Nehnuteľnosť, ktorá je vo vlastníctve hlavného mesta SR, chce cirkev získať s cieľom zabezpečiť finančné prostriedky na rekonštrukciu sakrálneho objektu – národnej kultúrnej pamiatky (NKP).

Na archívnej snímke Kaplnka svätej Rozálie — Foto: Wikipédia

Bratislava 26. januára (TASR) – Rímskokatolícka cirkev sa uchádza o prevod Kaplnky sv. Rozálie v bratislavskom Lamači do svojho majetku. Nehnuteľnosť, ktorá je vo vlastníctve hlavného mesta SR, chce získať s cieľom zabezpečiť finančné prostriedky na rekonštrukciu sakrálneho objektu – národnej kultúrnej pamiatky (NKP).

"Môžem potvrdiť informáciu, že zo strany farnosti Bratislava- Lamač existuje záujem o opravu Kaplnky sv. Rozálie v Lamači," uviedol Tibor Hajdu z bratislavskej arcidiecézy. "Pre investovanie cirkevných prostriedkov do tejto opravy, ako aj pre hľadanie ďalších zdrojov by bolo potrebné, aby sa kaplnka previedla do vlastníctva farnosti," vysvetlil.

Detailné informácie o presnom rozsahu potrebnej rekonštrukcie i s vyčíslením nákladov si podľa jeho slov farnosť zatiaľ nezisťovala. Odvoláva sa pritom na prebiehajúce diskusie s mestom. To potvrdil aj magistrát. "V prípade Kaplnky sv. Rozálie rokujeme ohľadne jej možného odpredaja a postúpenia cirkvi kvôli jej rekonštrukcii a obnove, aby mohla slúžiť svojmu účelu," uviedla hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer.

V marci 2017 iniciovala konanie v tejto záležitosti aj mestská časť. Poslanci Lamača 7. marca 2017 prijali uznesenie, ktorým požiadali starostu mestskej časti rokovať o zverení kaplnky do správy mestskej časti. Cieľom malo byť nadobudnutie majetkovoprávneho vzťahu k národnej kultúrnej pamiatke, ktoré by mestskej časti umožnilo uchádzať sa o príspevok zo štrukturálnych fondov a dotácie na rekonštrukciu pamiatkovej nehnuteľnosti.

Starosta Lamača Peter Šramko pre TASR uviedol, že toto uznesenie je stále platné, do rokovania s mestom však ako štatutár mestskej časti chce vstúpiť až v prípade, že mesto nedosiahne dohodu s farnosťou. Pripomenul, že doterajšie nevyhnutné rekonštrukcie a zásahy zabezpečovala práve farnosť. I preto prevod do vlastníctva cirkvi podporuje. "Myslím si, že je to najschodnejšia cesta, ako zabezpečiť nevyhnutnú rekonštrukciu kultúrnej pamiatky, ktorá je symbolikou Lamača," uviedol. K tomuto názoru sa pripája aj predsedníčka lamačskej kultúrnej komisie a členka kultúrnej komisie hlavného mesta Marta Janyšková. "Je to logické riešenie, zohľadňujúce daný stav," uviedla pre TASR.

Zástupcovia mestskej časti poukázali na to, že okrem latentného chátrania v dôsledku času nedokáže súčasný technický stav nehnuteľnosti odolávať ani výčinom počasia. "Dôkazom sú škody, ktoré napáchala novembrová víchrica na, už i tak nevyhovujúcej, strešnej krytine," povedal. "Skutočne sa obávam, že ak nedôjde v najbližšej budúcnosti k potrebnej rekonštrukcii, príde k nezvrátiteľným škodám na tejto krásnej historickej stavbe," zdôraznil lamačský starosta.

Nevyhovujúci technický stav objektu sa podľa predbežných odhadov okrem strešnej krytiny týka i poškodenia na drevenom krove aj trhlín v klenbovom uzávere. Rekonštrukčný či reštaurátorský zásah si vyžaduje i poškodená vnútorná a vonkajšia omietka rovnako ako vlhnúce steny. Opravu potrebujú aj schodiská i chodníky v okolí pamiatky.

Ranobaroková Kaplnka sv. Rozálie bola postavená v rokoch 1680 až 1682 z vďaky za ukončenie morovej epidémie, ktorá si v rokoch 1678-1679 vyžiadala viac ako 12.000 obetí. Mesto jej stavbu financovalo z verejnej zbierky obyvateľov. Až do konca druhej svetovej vojny bola cieľom pútí. V roku 1963 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Posledná väčšia oprava kaplnky sa realizovala v rokoch 1974-1975.