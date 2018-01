TASR

Keď u zubára sedí diabetik

Negatívny vplyv na stav chrupu môže mať niekoľko ochorení, jedným z nich je aj diabetes, ľudovo cukrovka. Pozrime sa na pacienta, diabetika, v zubárskom kresle.

— Foto: Schill Dental Clinic

Bratislava 25. januára (OTS) - Vysoká hladina cukru, pokiaľ sa nekontroluje, má negatívny dopad aj pre dutinu ústnu, lepšie sa rozvíjajú infekcie, horšie sa hoja rany, môžu sa objaviť aj nejaké ďalšie zápalové komplikácie. V prípade nevyrovnanej hladiny cukru pacienta môže dochádzať k zníženej produkcii slín, ktoré bežne prispievajú k pozitívnemu samočistiacemu efektu. Cukrovkári by tak vo zvýšenej miere dbať na dôkladnú hygienu. Vhodnou prevenciou je metóda pieskovanie, ktorá je šetrne vykonávaná pri profesionálnej dentálnej hygiene.

Strach nechajte doma

Báť sa chodiť k zubárovi, ak máme cukrovku, nie je vôbec opodstatnené. Ba naopak. Problémy s hladinou cukru v krvi ovplyvňujú tvorbu slín v ústach, ktoré majú významný samočistiaci efekt. Ak ich je menej, musia sa pacienti s diabetom o seba o to viac starať. „Pri návšteve ambulancie je dôležité, aby pacient mal svoju chorobu pod kontrolou, aby hladina cukru nebola kolísavá a samozrejme, aby mal sám dostatok energie – neprišiel napríklad hladný, keby ošetrenie trvalo dlhšie ako bolo plánované. Jednoducho, aby mal dostatok síl návštevu zubára zvládnuť. Nejaká špeciálna príprava však potrebná nie je,“ vysvetľuje Alexander Schill, primár stomatologickej kliniky. „Najlepšou prípravou je vzájomná korektná komunikácia. Ak vieme, aké má pacient problémy, môžeme mu vysvetliť, čo ho počas alebo po zákroku čaká práve v súvislosti s cukrovkou. Tá spôsobuje, že po trhaní zuba sa rany hoja dlhšie. To súvisí s tým, že diabetes všeobecne ovplyvňuje kvalitu ciev (ako napríklad v oku, ľadvinách) – podobne to je aj s ďasnami,“ dodáva odborník.

Nedostatok slín spôsobuje problémy

Cukrovka má „na triku“ aj obmedzenie kapacity slinných žliaz, čoho dôsledok je výraznejší pocit smädu, sucha, niekedy pálenia v ústach. „Poznáme to aj v prípade, že človek je nervózny a má sucho v ústach, diabetik môže mať tento pocit častejšie, môže mať problémy s rozprávaním, prijímaním potravy, horšie sa mu pregĺga, ak má napríklad protézu, môže mu horšie držať – určite nedostatok slín spôsobuje v takomto prípade komplikácie.“ Sliny, ich dostatok, sú pre naše ústa naozaj veľmi dôležité. Majú svoju neoceniteľnú úlohu. Počas dňa naše ústa ako keby oplachujú, neostávajú tak v nej zbytky jedla a my si, samozrejme, pomôžeme tým, že si zuby v pravidelných intervaloch čistíme, časť samočistenia urobia práve sliny. Platí teda pravidlo, čím menej má diabetik slín v ústach, a teda nižšiu schopnosť samočistenia úst, tým dôkladnejšiu musí mať dentálnu hygienu.

Podľa stomatológa, v minulosti diabetikov trápila napríklad orálna kandidóza – kvasinková infekcia, ktorá sa zväčša množila práve pod protézami, keď im hladina cukru kolísala, nebola stabilizovaná. Častejšie u diabetikov, ako u zdravých ľudí, sú aj podráždené, sčervenané kútiky úst.

Parodontitída a diabetes

Práve k tomuto ochoreniu sú diabetici náchylnejší a často máva aj ťažší priebeh, ako pri inak zdravých ľuďoch. Typy cukrovky sú rôzne a takisto aj prístupy pacientov k jej liečbe. Je potrebné pri stomatologickom zákroku spolupracovať priamo s diabetológom? „Nie je to bežné, samozrejme, všetko je o komunikácii, vzájomnej dôvere, a s tým súvisí aj pravdivé informovanie zo strany pacienta, aké reálne problémy s cukrom má. Ak nám povie, že si nevie rady s kolísavou hladinou cukru, nebudeme riskovať a určite skonzultujeme ošetrenie s pacientovým ošetrujúcim diabetológom. Veľmi dôležité je to napríklad pri implantátoch, kedy ich zavádzame do kosti.“

Keď o cukrovke nevieme

Najčastejšie sa vyskytuje cukrovka 2. typu. Vzniká v dospelosti, ale v súčasnosti postihuje aj mladších ľudí. Neraz o nej, v istom štádiu, ani nevieme. Je možné ju odhaliť napríklad pri návšteve zubára? „Radšej sme, keď o nej vieme, ako by sme ju mali objavovať. No je možné na ňu prísť vtedy, ak pacient pravidelne ordináciu navštevuje a vidíme stav jeho chrupu, ústnej dutiny v istom čase. Ak je v nej častejšie nejaký zápal či kvasinková infekcia vo väčšej miere, nám by to bolo podozrivé, nereagovalo by to na tú bežnú liečbu, môžeme pacientovi odporučiť, aby si nechal premerať cukor a prípadne by sme tak odhalili možnú príčinu nepriaznivého stavu,“ dodáva stomatológ.

Prevencia (či už sme zdraví alebo diabetici) je základ toho, aby pacient o svoje zuby neprišiel, aby ich mal v dobrej kondícii. Chce to naozaj málo na to, aký veľký význam prevencia má.

