Na obľúbený ostrov z detstva sa nedostala. Predsa len sa však našlo niečo, čo ministerke vyčarovalo veľkú radosť

Toto rokovanie nebolo iba o novom začiatku bilaterálnych vzťahov medzi dvoma krajinami.

Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu a rakúska ministerka zahraničných vecí Karin Kneisslová počas prechádzky Bosporom pred oficiálnymi rozhovormi 25. januára 2018 v Istanbule. — Foto: TASR/AP

Istanbul 25. januára (TASR) - Pôvodný zámer rakúskej ministerky zahraničných vecí Karin Kneisslovej a jej tureckého rezortného kolegu Mevlüta Čavušogla rokovať o "novom začiatku bilaterálnych vzťahov" na ostrove Büyukada, ktorý si hostka obľúbila ešte v detstve, zmarilo vo štvrtok nepriaznivé počasie. Obe strany však po schôdzke v Istanbule javili známky istej spokojnosti.

Šéf tureckej diplomacie po trojhodinovej schôdzke v jednom z miestnych historických palácov, ktorý bol posledným vládnym sídlom v čase Osmanskej ríše, hovoril, že nová stránka vo vzájomných vzťahoch sa môže otvoriť. Hostka z Viedne v tureckom jazyku vyjadrila "veľkú radosť" nad skutočnosťou, že môže byť v Istanbule, a nad tým, že môže prispieť k budovaniu priateľstva oboch krajín.

Na margo odmietavého postoja Viedne k vstupu Turecka do Európskej únie Čavušoglu uviedol, že túto rakúsku pozíciu v Ankare už poznajú. V krajine polmesiaca zrejme skôr očakávajú o čosi diskrétnejší hlas alpskej republiky k tejto otázke. Protiturecké smerovanie opierajúce sa o antiislamské predsudky však Ankara nemôže akceptovať, zdôraznil šéf tamojšej diplomacie a dodal, že očakáva zmenu postoja Rakúska k Turecku.

Pozitívna koncentrácia

Hostiteľ súčasne naznačil, že blokáda spolupráce s Rakúskom z úrovne členskej krajiny NATO jestvujúca od leta 2016 zostáva v platnosti, pretože išlo o reakciu na postoj rakúskeho parlamentu volajúceho po zastavení prístupových rokovaní Bruselu a Ankary. Čavušoglu však pripustil, že pri ďalšom zlepšení dvojstranných vzťahov by Turecko mohlo túto blokádu prehodnotiť. "Urobili sme dnes prvý krok a chceli by sme sa koncentrovať na to pozitívne. Nechceli by sme spôsobiť nijaké nežiaduce trenice," citovala tlačová agentúra APA tureckého ministra.

Karin Kneisslová demonštrovala v Istanbule optimizmus. "Som si celkom istá, že dnešok je začiatkom celej rady návštev medzi našimi krajinami," vyhlásila. Jej rezortný kolega avizoval už ďalšiu Kneisslovej návštevu Turecka, a to za priaznivejšieho počasia i s pobytom na ostrove, ktorý bol vo štvrtok znemožnený počasím.

Obe strany sa venovali vo štvrtok aj problematike populácie tureckého pôvodu žijúcej v Rakúsku, hostiteľ žiadal o rozšírenie konzulárnych služieb pre podľa jeho slov 300.000 Turkov žijúcich v Rakúsku.

Rakúska ministerka prekvapila tureckého hostiteľa darčekom v podobe faksimile mierovej dohody medzi Rakúskom a Osmanskou ríšou zo 17. storočia. Hostiteľ si naopak pripravil prekvapujúce gesto, v zmysle ktorého môžu rakúski archeológovia po 18-mesačnej nedobrovoľnej prestávke pokračovať v prácach v starovekom gréckom meste Efezos ležiacom asi 50 kilometrov južne od tureckého Izmiru.