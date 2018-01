Viete, ako často treba čistiť kuchynský drez? Správna odpoveď vás asi nepoteší

Dominika Dobrocká

Priznajte sa, ako často ho čistíte vy?

— Foto: Pixabay.com

BRATISLAVA 27. januára - Kuchynský drez je jedným z najvhodnejších miest na množenie baktérií. Aby sme škodlivým baktériám nevytvárali dobré podmienky pre množenie sa, mali by sme dôkladne toto miesto čistiť. Podľa expertky na hygienu Lisy Yakasovej by sa kuchynský drez mal dezinfikovať aspoň raz týždenne. V prípade, ak ste v dreze manipulovali so surovým mäsom alebo drhli špinavé zemiaky, neodporúča sa s dezinfekciou čakať, ale vykonať ju hneď. To pomôže zastaviť šíreniu nebezpečných baktérií.

Ako správne na to

Najlepším spôsobom čistenia je horúca voda a mydlo, po ktorom nasleduje dezinfekčný sprej alebo utierka. Uistite sa však pred vykonaním dezinfekcie, či sa v umývadle nenachádzajú zvyšky jedla. Tie by totiž aj napriek dôkladnému vyčisteniu mohli narobiť šarapatu. Yakasová ďalej radí raz mesačne umývadlo vyčistiť hĺbkovo, to znamená vyčistiť aj odtok. Znie to ako komplikovaná a zdĺhavá práca, no verte, že to stojí za to.