TASR

Včera o 15:53 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Pupiš verí v úspešnú sezónu: Vrcholmi budú HMS a ME

Do Birminghamu sa zatiaľ kvalifikovala trojica Slovákov - šprintér Ján Volko, a bežkyne na 400 m Iveta Putalová a čerstvá držiteľka národného rekordu v tejto disciplíne v hale Alexandra Bezeková.

Tlačová konferencia Slovenského atletického zväzu (SAZ) pred majstrovstvami Európy v krose. Na snímke šéftréner SAZ Martin Pupiš. Bratislava, 10. októbra 2017. — Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 25. januára (TASR) - Slovenskú atletiku čakajú v roku 2018 dva hlavné vrcholy. Najprv to budú marcové halové majstrovstvá sveta v anglickom Birminghame a v auguste európsky šampionát pod otvoreným nebom v Berlíne. Šéftréner Slovenského atletického zväzu Martin Pupiš verí, že oba dopadnú úspešne.

"Prvým vrcholom tohto roka budú pre nás halové majstrovstvá sveta v Anglicku a druhým sú majstrovstvá Európy v Berlíne, kde verím, že budeme mať viac ako dvadsať účastníkov. Okrem toho sú to tradičné mládežnícke podujatia - majstrovstvá sveta juniorov v Tampere, majstrovstvá Európy do 17 rokov v Győri. Keďže budúci rok by sme mali organizovať Európsky pohár vo vrhoch, tak pre nás bude významné podujatie aj tohtoročný pohár v portugalskej Leirii," povedal Pupiš.

Do Birminghamu sa zatiaľ kvalifikovala trojica Slovákov -šprintér Ján Volko, a bežkyne na 400 m Iveta Putalová a čerstvá držiteľka národného rekordu v tejto disciplíne v hale Alexandra Bezeková. Dvadsaťpäťročná atlétka dosiahla minulý týždeň na mítingu vo Viedni čas 52,68 sekundy a zároveň splnila limit na HMS. "V posledných rokoch sme mali na tomto podujatí maximálne dvoch pretekárov. V rámci normy teda jedného muža a jednu ženu. Teraz už máme istotu trojice pretekárov a verím, že sa k nim ešte niekto pridá. Ja osobne by som bol veľmi rád, keby sa nám podarilo dosiahnuť umiestnenia aspoň do dvanásteho miesta," zaželal si Pupiš.

"Na poslednom šampionáte bola Iveta Putalová šiesta, čiže bola finalistka. Tá svetová konkurencia, najmä v šprintoch, keďže tam budeme mať troch šprintérov, je veľmi silná. Takže umiestnenie do dvanástky by znamenalo, že naši pretekári sú veľmi dobre pripravení aj na leto a verím, že sa všetkým trom podarí postúpiť minimálne z rozbehov."

Šéftréner dúfa, že o účasť zabojujú aj ďalší pretekári. "Vlani to vyzeralo optimisticky, že by to mohol byť niekto z dvojice výškarov Lukáš Beer a Matúš Bubeník, aj keď vstup do sezóny bol u nich na úrovni 216-217 cm. Teda pri tých prísnych limitoch je to ďaleko. Dobrý výkon podal cez víkend aj šprintér Šimon Bujna, ale je to chalan, ktorý robí atletiku iba prvý rok, takže očakávanie by boli asi ešte prehnané. Ale je to pozitívny impulz. Ešte pred pár rokmi sme hovorili, že Slovák a šprintér to nejako nejde dokopy a teraz posielame na HMS troch," pokračoval.

Z kandidátov na účasť vypadli viacerí atléti, ktorí sa rozhodli vynechať halovú sezónu a pripravujú sa na druhý vrchol v Berlíne. Medzi nimi sú sestry Danka a Janka Velďákové, bežec na 400 m prekážok Martin Kučera či trojskokan Tomáš Veszelka.

"Verím, že všetci naši športovci prežijú túto halovú sezónu v plnom zdraví a naozaj sa dôstojne pripravia na majstrovstvá Európy do Berlína. Opäť tam chceme mať veľkú účasť a verím, že aj výsledky sa priblížia k tomu, čo bolo pred štyrmi rokmi v Zürichu, odkiaľ sme pricestovali s dvomi medailami a mali sme tam aj ďalšie finálové umiestnenia. Verím, že tento rok bude pre nás úspešný," povedal Pupiš. Slovensko získalo v Zürichu dve striebra zásluhou Mateja Tótha v chôdzi na 50 km a kladivárky Martiny Hrašnovej.

Domáca halová sezóna odštartuje v nedeľu 28. januára tradičným mítingom Elán v Bratislave, ktorý oslávi už svoj 17. ročník. Hlavným ťahákom bude účasť Mateja Tóth v chôdzi na 5 km, čo budú zároveň aj MSR a Jána Volka v šprinte na 60 metrov. "Toto sú najvýraznejšie mená, aké tam budeme mať. Je to vec, ktorú si mimoriadne vážime. Je to ukážka ako oni pristupujú k slovenskej atletike. Spropagovali ju svojimi výsledkami a sú ochotní pristúpiť aj k tomu, že robia určité kompromisy. My sme Maťa vôbec netlačili do toho, aby štartoval. No pred vyše týždňom, keď sme boli spolu behať, tak povedal, že uvažuje, že príde podporiť podujatie svojou účasťou. Veľmi si to ceníme," dodal Pupiš.

"Elán míting a celkovo pretekanie v hale som zaradil absolútne neplánovane. Moja forma ešte zďaleka nie je taká, ako by mala byť, takže štart na Eláne beriem ako formu prípravy a určitú podporu mítingu a MSR. Aj pre mňa je to také príjemné spestrenie, mať opäť štartové číslo na hrudi a opäť sa popreháňať," povedal Tóth.