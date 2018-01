Slovan pokračuje v nákupoch, na 4 a pol roka získal Maročana Mohu

TASR

Bratislava 25. januára (TASR) - Vedenie slovenského futbalového klubu ŠK Slovan Bratislava podpísalo zmluvu s marockým krídelníkom Mohom Rharsallom. Informoval o tom oficiálny klubový web fortunaligistu.

Moha podpísal so Slovanom zmluvu na 4 a pol roka, k mužstvu sa už pripojil na sústredení v Turecku. "Už počas jesene sme si uvedomovali, že potrebujeme zvýšiť kvalitu v krídelných priestoroch. Mohu sme sledovali počas posledných šiestich mesiacov, keď v silnej ukrajinskej lige pravidelne hrával a preukazoval rastúcu výkonnosť. Kvalitu dokumentoval aj štatistikami, strelil päť gólov a na ďalších šesť prihral. Je to typický krídelník, jeho veľkou devízou je rýchlosť, pričom môže nastúpiť na ľavom i pravom krídle. Má veľký potenciál zlepšovať sa aj smerom do budúcna," uviedol viceprezident klubu Ivan Kmotrík ml.

Moha začínal s futbalom v Španielsku, na jeseň bol hráčom Olimpiku Doneck, aktuálne šiesteho tímu ukrajinskej ligy. "Som veľmi šťastný, že som prišiel do Slovana Bratislava. Počas zimy som mal ponuky z ďalších troch tímov, no vybral som si Slovan. Je to najväčší slovenský klub s vysokými ambíciami. Oslovila ma aj vízia klubu i vidina nového štadióna, ktorý som si pozrel a na ktorom si túžim zahrať. Chcem pomôcť mužstvu a urobím všetko pre to, aby bol Slovan úspešný," povedal Moha po podpise zmluvy.