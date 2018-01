TASR

KDH: O zmene pohlavia V SR má rozhodovať matrikárka, treba to zmeniť

Šéf KDH žiada ministerstvá vnútra a zdravotníctva, aby vyhlášku upravili.

Predseda KDH Alojz Hlina — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 25. januára (TASR) - Kresťanskí demokrati vyzývajú ministerstvá vnútra a zdravotníctva, aby upravili situáciu okolo zmeny pohlavia osôb. Podľa zmenenej vyhlášky totiž po novom o zmene pohlavia rozhoduje matrikárka, kým v iných európskych krajinách súd. Upozornil na to predseda KDH Alojz Hlina na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave.

Vyhlášku podľa jeho slov upravilo ministerstvo vnútra. "Vo vyhláške o matrikách máme, že do matriky sa zapisuje zmena pohlavia. O zmene pohlavia v krajinách EÚ plus mínus rozhoduje súd, na Slovensku matrikárka. To je dosť závažná skutočnosť," poznamenal Hlina.

Posudzovanie má prebiehať podľa podkladov. "Za určitých okolností môže stačiť aj verejné vyhlásenie osoby, že si chce osoba zmeniť pohlavie a matrikárka to zapíše," vysvetlil Hlina. Pokiaľ by ministerstvo vnútra tvrdilo, že to nie je pravda a že treba doložiť zdravotný posudok, Hlina pripomenul, že neexistuje žiadny predpis, ktorý by to upravoval.

Hlina na tlačovej konferencii opísal hypotetickú situáciu, ktorá by mohla vzniknúť. Hovoril o dvoch mužoch, z ktorých jeden sa rozhodne stať ženou, na základe verejného vyhlásenia to zapíšu, títo dvaja sa vezmú, muž, ktorý chcel byť ženou, si to rozmyslí a nestane sa ňou, ale manželstvo zostane.

Šéf KDH žiada ministerstvá vnútra a zdravotníctva, aby vyhlášku upravili. "A to tak, aby sme sa stali v tomto smere civilizovaná krajina. Tak, ako to je teraz, to nemá žiadna iná krajina," poznamenal.

"Ministerstvo vnútra SR komunikuje s Ministerstvom zdravotníctva SR na tému úpravy vyhlášky z roku 1981, ktorá je v dnešnej dobe neaplikovateľná, naposledy sme ich oslovili v decembri minulého roka," uviedla hovorkyňa rezortu Andrea Dobiášová. Matričný úrad je podľa jej slov administratívnym vykonávateľom požadovaných zmien. K tým dochádza na základe odborného posudku vypracovaného a deklarovaného špecialistom z odboru medicíny.

Aby bola zmena pohlavia zapísaná, musí byť podľa Dobiášovej jednoznačne deklarovaná skutočnosť, "že zmena pohlavia bola medicínsky vykonaná a ukončená, t. j. že bola plne indikovaná zmena pohlavia a na strane 'pacienta' boli splnené všetky požiadavky a predpoklady".

Pokiaľ ide o listinu vydanú orgánom cudzieho štátu, musí mať podľa Dobiášovej "všetky predpísané overenia, aby mohla byť na území SR akceptovaná ako verejná listina".