TASR

Včera o 13:21 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja preložil tri kolá

Generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan sa so svojim tímom môže od tohto momentu nerušene pripravovať na štart pod olympijskými kruhmi.

Na snímke zľava generálny riaditeľ Tipsport Ligy Richard Lintner, prezident SZĽH Martin Kohút a manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan počas tlačovej konferencie po zasadnutí výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) v Bratislave 25. januára 2018 — Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 25. januára (TASR) - Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) schválil vo štvrtok na svojom mimoriadnom zasadnutí preloženie troch februárových kôl Tipsport Ligy. Vedenie klubu HC'05 iClinic Banská Bystrica na základe tohto rozhodnutia uvoľní svojho hlavného trénera Vladimíra Országha pre potreby reprezentácie.

Riadiaca organizácia najvyššej súťaže Pro-Hokej najskôr rozhodla vo štvrtok 18. januára, že TL bude aj počas ZOH pokračovať podľa pôvodného plánu. "Keďže sa rozhodlo, že sedem zápasov ligy sa počas olympiády nebude prekladať, nemohli sme si dovoliť pustiť na olympiádu nášho trénera," povedal vtedy prezident Banskej Bystrice Juraj Koval. Prezident SZĽH následne obvolal všetky kluby a získal od nich súhlas na to, že niektoré kolá počas ZOH preložia. "Pro-Hokej sa uzniesol na tom, že tri kolá počas olympijského turnaja presunieme. Ide o 47. kolo, ktoré sa presunie na 30. januára, 48. kolo sa odohrá 28. februára a 49. kolo 6. marca. Toto je výsledok spoločného riešenia, ktoré umožní reprezentácii dosiahnuť také plány, aké si predstavuje," uviedol šéf Pro-Hokeja Richard Lintner na štvrtkovom brífingu v Bratislave a dodal: "Hokej a zvlášť vrcholový prináša situácie, ktoré sa musia riešiť za chodu. Opäť sa však ukázalo, že aj tie najkomplikovanejšie sa dajú riešiť vzájomnou diskusiou, ak je spoločný záujem. Viem, že aj v budúcnosti prídu nejaké témy, ale ja za ligu môžem sľúbiť, že sa bude k akýmkoľvek rozhodnutiam stavať čo najkonštruktívnejšie."

Výkonný výbor sa zaoberal aj pripomienkou prezidenta SZĽH Martina Kohúta, ktorý využil svoje právo vetovať rozhodnutie Výkonného Výboru SZĽH o zmene prestupového poriadku. Ten presunul dátum ukončenia prestupového termínu pre súťaž Extraligy seniorov v sezóne 2017/2018 na polnoc 1.3.2018. Prvý muž slovenského hokeja s týmto rozhodnutím nesúhlasil. "Po dohode VV sme prišli k názoru, že všetky prestupové termíny zostávajú v pôvodnej platnosti tak, ako boli prijaté na kongrese. Končí sa teda 31. januára 2018," oznámil Kohút, ktorého potešilo vyriešenie celého sporu. "V minulosti bolo v slovenskom hokeji veľa sporov, ktoré išli do vzduchoprázdna. Dnešné rozhodnutie bolo konsenzom. A to je pre nás najväčšie ponaučenie."

Súčasťou realizačného tímu pod piatimi kruhmi tak napokon predsa len bude aj Vladimír Országh. "Objavili sa správy, že sme chceli odložiť štyri kolá, ale to boli len dezinformácie. S týmto riešením sme spokojní, aj keď nie je ideálne. Neúčasť Országha vyriešime na 99 percent tak, ako sme pôvodne oznámili," povedal riaditeľ klubu Banskej Bystrice Michal Longauer. Striedačku "baranov" počas Országhovej neprítomnosti povedú Rastislav Paľov, Michal Handzuš a Norbert Javorčík.

Generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan sa so svojim tímom môže od tohto momentu nerušene pripravovať na štart pod olympijskými kruhmi. "Ja sa chcem v mene fanúšikov poďakovať Pro-Hokeju, VV a zástupcom klubov za to, že urobili rozhodnutie v prospech slovenského hokeja. Niektoré veci sa možno mohli riešiť predvídavejšie a vopred a menej pred zrakmi verejnosti. Ale je to podobné ako keď v zápase hráč urobí chybu a musí ju spoluhráč napraviť. Všetci ľudia, ktorí majú čo povedať k slovenskému hokeju pochopili, že je treba nájsť riešenie. To sa podarilo a to ma teší. Verím, že sa tým nastavil aj nejaký precedens do budúcnosti," uzavrel Šatan.