Kristína Jurzová

Poklad pre telo: „Obyčajné" droždie je prírodné liečivo, ktoré je pre zdravie priam zázračné

Táto ingrediencia, ktorú používali už naši predkovia, prospieva nielen nášmu telu, ale aj duši.

Pekárenské droždie, ilustračné foto. — Foto: Wikipedia

BRATISLAVA 25. januára (Dobré noviny) - Väčšina z nás ich má na tanieri takmer každý deň, málokto však vie, aký poklad to vlastne je. Pekárske droždie v chlebe však dokáže oveľa viac ako len zasýtiť prázdny žalúdok. Droždie, ľudovo známe aj ako kvasnice, zázračne pôsobí aj na naše zdravie a má obrovský potenciál pre ľudstvo.

Naši predkovia využívali kvasnice predovšetkým ako kypriaci prostriedok na pečenie chleba či pečiva, ktoré sa krásne "nadýchalo". Droždie bolo v minulosti známe predovšetkým v tekutej forme, no od 19. storočia sa začalo lisovať. A tak vznikla známa kocka, bez ktorej si domáce gazdinky svoju kuchyňu ani nevedia predstaviť. Zaujímavosťou však je, že ak by ste všetky bunky z bežného 50-gramového balenia zoradili za sebou, vznikol by vám reťazec dlhý približne 42-tisíc kilometrov, čo zodpovedá obvodu Zeme.

Droždie obsahuje kvasinky druhu Saccharomyces cerevisiae, čo je rovnaký druh (ale iný kmeň), ktorý sa bežne používa ako pivovarnícke kvasnice. Tie "pivné" sú síce o niečo menej účinné, avšak tak isto sa v nich nachádzajú živé kultúry. Kvasnice však nájdeme aj vo víne. Hrajú totiž významnú rolu v etape, keď dochádza k premene hroznového cukru na alkohol.

Čo všetko obsahujú? vitamín D a všetky vitamíny skupiny B,

enzýmy,

minerálne soli a a oligo-elementy, ktoré sa v nich prirodzene hromadia,

stopové prvky železa a medi,

esenciálne kyseliny a aminokyseliny,

proteíny,

uhlohydráty,

lipidy. Ako prospievajú zdraviu? ocenia ich najmä tí, ktorí majú problémy s trávením - zlepšujú vylučovanie stolice, ale pôsobia aj pri nechutenstve,

regenerujú telo zvnútra, ale aj zvonku a podporujú celkovú imunitu,

pomáhajú pri kožných problémoch, najmä keď vás svrbí pokožka alebo je suchá,

zlepšujú pevnosť nechtov aj vlasov,

pôsobia hojivo a bojujú aj proti zápalom,

bojujú proti kandidóze, čiže premnoženým plesniam v tele,

oceníte ich, ak máte problémy obličkami či pečeňou, dokonca sa odporúčajú aj pre ľudí, ktorí majú cirhózu pečene

blahodárne však pôsobia aj na náš duševný stav - či už čo sa týka únavy, nespavosti, depresií alebo celkovej nervozite.

Ako ich aplikovať?

Droždie môžeme užívať vo forme tradičnej kocky, ktorú skonzumujeme. Na deň vám vystačí približne polovica z nej, ktorú si môžete rozdeliť na viacero dávok. Výhodou je to, že ide o značne lacnú potravinu, ktorá obsahuje naozaj veľké množstvo prospešných látok.

Kvasnice sú však dostupné už aj vo forme tabliet či prášku a užívajú sa trikrát denne po jedle. Takže stačí si už len vybrať tú možnosť, ktorá vám najviac vyhovuje. Odporúča sa však, aby ste prášok či tablety zapíjali iba čistou vodou a mliekom.

Ilustračné foto. Foto: PxHere

Kvasnice však môžeme aplikovať aj priamo na pokožku. Aj v tomto prípade sa oplatí zmiešať ich s mliekom a zmes aplikovať na problematické miesta vo forme pleťovej masky. Tú nechápem pôsobiť počas noci a ráno toto prírodné liečivo jednoducho zmyjeme. Je dôležité však povedať, že ak odstránime vnútorné problémy v tele, zlepší sa aj náš celkový vzhľad navonok.