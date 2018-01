TASR

Medzi Kolibou a Kamzíkom bude premávať autobusová linka 144

Autobus bude jazdiť od konečnej trolejbusovej linky 203 na Kolibe ku križovatke k televíznemu vysielaču na Kamzíku.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR

Bratislava 25. januára (TASR) – Na bratislavský Kamzík bude od soboty 27. januára počas voľných dní skúšobne premávať autobusová linka 144. Autobus bude jazdiť od konečnej trolejbusovej linky 203 na Kolibe ku križovatke k televíznemu vysielaču na Kamzíku. Informujú o tom Mestské lesy v Bratislave prostredníctvom sociálnej siete a portál imhd.sk na svojom webe.

Odchody autobusov linky 144 z Koliby na Kamzík budú v intervale 30 minút, a to od 9.00 do 17.00 h. Trolejbusy linky 203, ku ktorým v prípade meškania do piatich minút vychádza prestup na linku 144, odchádzajú z Hodžovho námestia vždy v 15. a 45. minúte.