Skupina Heľenine oči predstavuje videoklip k piesni Run To The Sun

Pre speváka bolo písanie textu v angličtine akousi skúškou schopnosti tvoriť v inej ako rodnej reči.

Na snímke skupina Heľenine oči počas koncertu. — Foto: TASR/Adriana Senková

Bratislava 25. januára (TASR) - Slovenská skupina Heľenine oči po zverejnení ostatného albumu Vajco zásobuje fanúšikov zaujímavými videoklipmi. V najnovšom s názvom Run To The Sun ústrednú tému skladby zobrazila detskou láskou.

Partička chalanov z Prešova, ktorá sa na slovenskej hudobnej scény pohybuje už 19 rokov, je známa svojou rozmanitosťou. To sa prejavilo aj na jej albume Vajco, na ktorom fanúšikom ponúkli mix rôznych hudobných žánrov. Táto všehochuť však nie je jediným ukazovateľom rôznorodosti skladieb, ktoré Heľenine oči na najnovšom albume ponúkajú. Objavujú sa na ňom skladby v slovenčine, ale aj angličtine. A práve prvý videoklip ku skladbe s anglickým textom uzrel svetlo sveta v týchto dňoch. Pieseň Run To The Sun je akýmsi osobným vyznaním Martina Mihalčína, frontmana skupiny.

"Pre mňa je táto pieseň výnimočná pre emócie, ktoré ma k nej viedli. Vznikala trochu inak ako ostatné," uviedol pre médiá svoje pocity ku skladbe Mihalčín. Pesnička Run To The Sun vznikla v čase, keď sa neustále veselý spevák zoznámil so svojou terajšou manželkou, herečkou Gabikou Marcinkovou. "Sám som bol prekvapený, ako rýchlo zo mňa vyšla melódia a doteraz neviem, prečo mi text napadol v angličtine. Možno preto, že v slovenčine by to vyznelo patetickejšie. Samozrejme, skúšali sme to pretextovať, keďže v našej kapele Heľenine oči spievame najmä po slovensky, ale nejako sa mi potom strácal prvotný zámer, ktorý tá pieseň mala," dodal líder kapely.

Pre speváka bolo písanie textu v angličtine akousi skúškou schopnosti tvoriť v inej ako rodnej reči. Okrem okolností zrodu skladby a textu priblížil Martin Mihalčín samotný význam, ktorý do piesne vložil. "Táto pieseň je pre mňa zhudobnením pocitu človeka, ktorý nájde niekoho, s kým chce zostarnúť. Pre mňa je najdôležitejšie, že sa táto pieseň páči žene, pre ktorú som ju zložil. A ak sa bude páčiť aj iným a pocítia aspoň kúsok z toho, čo som pri jej skladaní cítil ja, budem len rád."

Ústrednou témou nového videoklipu je čistá detská láska. Heľenine oči originalitou rozhodne nešetria. Podľa príslovia "Vrana k vrane sadá" sa kapela obklopuje ľuďmi s podobným vnímaním. S režisérom Michalom Kunesom Kováčom, ktorý má na svedomí celý klip, si okamžite sadli. Stačilo jediné vypočutie pesničky a idea vizuálneho zobrazenia skladby bola na svete.

"Počul som text piesne a ihneď ma napadol obetavý príbeh. Chcel som mu dať istý druh jedinečnosti a inakosti v porovnaní so slovenskou tvorbou. Napadol ma motív motýlieho efektu, zobrazenie situácií - robíš zle, tak sa dôsledok stále opakuje, až pokiaľ neurobíš správnu vec a tá je v tomto prípade obetovať sa," vyjadril sa režisér k svojmu nápadu a spracovaniu videoklipu.

Michal Kunes Kováč stavil na osvedčenú kartu a mladých zaľúbencov zahrali detskí herci, ktorí hviezdili v jeho filme Sídlisková poviedka. Jakub Kuchár, ktorý v klipe stvárnil hlavnú postavu tínedžera, dokonca za uvedený film získal ocenenie od South Film and Arts Academy Festival a to za najlepší detský herecký výkon v krátkom filme.

"Rozhodol som sa pre toto obsadenie, pretože týmto mladým talentom verím a nesklamali. Detská láska je nezabudnuteľná a zároveň silno tragická. Prekoná aj strach zo šikany a nenávisti," podotkol autor videa. "Verím, že sa videoklip bude páčiť a diváci mu venujú svoj čas a nadhľad," doplnil.

