Dnes o 08:34 čítanie na minútu 0 zdieľaní AUSTRALIAN OPEN: Wozniacka prvou finalistkou ženskej dvojhry

Pre Caroline Wozniacku to bude tretie grandslamové finále, v rokoch 2014 a 2009 neuspela v rozhodujúcich súbojoch o cennú trofej na US Open.

Na snímke Dánka Caroline Wozniacka, ktorá sa raduje z výhry nad Belgičankou Elise Mertensenovou. 25. januára v Melbourne, Austrália. — Foto: TASR/AP

Melbourne 25. januára (TASR) - Dánska tenistka Caroline Wozniacka sa stala prvou finalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. V úvodnom semifinále si ako nasadená dvojka poradila s Belgičankou Elise Mertensovou 6:3, 7:6 (2). V sobotu bude bojovať o prvý titul z podujatí veľkej štvorky proti víťazke duelu medzi najvyššie nasadenou Rumunkou Simonou Halepovou a šampiónkou z roku 2016 Nemkou Angelique Kerberovou. Pre Wozniacku to bude tretie grandslamové finále, v rokoch 2014 a 2009 neuspela v rozhodujúcich súbojoch o cennú trofej na US Open.

Dánke vyšiel začiatok zápasu s Mertensovou. Vďaka brejku vo štvrtom geme si vybudovala náskok 4:1 a prvý set získala vo svoj prospech. Wozniacka skvele podávala a robila minimum nevynútených chýb. V druhom dejstve sa po brejku v piatom geme ujala vedenia 3:2 a za stavu 5:4 bola dve loptičky od víťazstva. Mertensová následne získala štyri fiftíny v rade, vyrovnala na 5:5 a v dvanástej hre mala k dispozícii dva setbaly. Wozniacka ich však odvrátila a vynútila si tajbrejk, v ktorom slávila úspech. Po minibrejku odskočila Mertensovej na 3:0 a za stavu 6:2 premenila pri podaní súperky hneď prvý mečbal.

"Toto víťazstvo znamená pre mňa veľmi veľa. Za stavu 5:4 a 30:0 v druhom sete to bolo náročné. Urobila som tam pár chyb a začala som pociťovať nervozitu. Zvyčajne bývam pokojná, no teraz sa mi začali triasť nohy. Našťastie som to zvládla. Pomohlo mi aj to, že som už bola v podobnej situácií, čerpala som zo svojich skúseností. Vedela som, že aj Mertensová je nervózna, veď to bolo jej prvé grandslamové semifinále. Ďakujem celému môjmu tímu za podporu. Ospravedlňujem sa môjmu otcovi za to, že som mu v závere pripravila krušné chvíle. Určite mu počas tohto turnaja pribudli nejaké šediny. Dostala som sa však do ďalšieho grandslamového finále. Je to skvelý úspech, čo k tomu viac povedať," uviedla v prvom pozápasovom interview Wozniacka, ktorá vlani v októbri triumfovala na MS WTA Tour v Singapure.

