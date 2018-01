TASR

Jubilant Peter Sklár patrí k vychyteným komediálnym hercom

Na archívnej snímke Peter Sklár — Foto: RELATIONS CONSULTING s.r.o.

Modra/Bratislava 25. januára (TASR) – Divadelný a televízny herec Peter Sklár sa dnes dožíva 50 rokov.

Verejnosti je známy najmä ako komediálny herec, ktorý svoj talent predviedol napríklad v populárnej televíznej šou SOS (2004) alebo v mafiánskom sitkome Mafstory (2006). Aktuálne si získal priazeň divákov ako ambiciózny starosta Karol Frlajz v obľúbenom seriáli Horná Dolná (2015-2017).

Peter Sklár sa narodil 25. januára 1968 v Modre. Jeho herecká kariéra sa začala v Detskej rozhlasovej dramatickej družine. Neskôr navštevoval bratislavské Divadlo Ludus, ktoré tvorí divadelné diela a iné formy dramatického, vzdelávacieho a zábavného umenia pre deti a mládež. Vyštudoval Divadelnú fakultu Akadémie múzických umení (DAMU) v Prahe.

Herecký um preukázal na javisku Divadla a.ha aj v Štúdiu L+S, jeho domovskou scénou sa však stalo bratislavské divadlo GUnaGU, ktoré uvádza výlučne vlastné, autorské hry. Do pozornosti divákov sa herec dostal najmä vďaka legendárnemu predstaveniu English is easy, Csaba is dead, čiernej komédii o slovenskej mafii. Práve táto hra poslúžila ako námet na vznik seriálu Mafstory.

Po divadelných a dabingových skúsenostiach sa Peter Sklár presadil aj na televíznej obrazovke. Najskôr zažiaril v skečovej šou SOS (2004), potom sa stal mafiánskym bossom Alim Krasňanským v spomínanom komediálnom seriáli Mafstory (2006). Účinkoval tiež v seriáloch Panelák (2008-2017) a Tajné životy (2015-2017), v televíznych filmoch Niekedy by som ťa zabila (1997) a Čajová šálka lásky (2000) a zahral si aj v komédii Vojtech (2015). Hlas Petra Sklára je často počuť prostredníctvom dabingu.