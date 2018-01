TASR

Tréner Jedlička povedie ženskú reprezentáciu do MS 2019 vo florbale

Michal Jedlička sa dohodol s predstaviteľmi Slovenského zväzu florbalu (SZFB) na zmluve do konca svetového šampionátu 2019 vo Švajčiarsku.

Na archívnej snímke slovenské hráčky ďakujú divákom po víťazstve 7:3 v zápase play off Slovensko - Nemecko na MS vo florbale 5. decembra 2017 v Bratislave. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 24. januára (TASR) - Michal Jedlička povedie slovenskú ženskú reprezentáciu vo florbale aj v nasledujúcich dvoch rokoch. Tréner sa dohodol s predstaviteľmi Slovenského zväzu florbalu (SZFB) na zmluve do konca svetového šampionátu 2019 vo Švajčiarsku.

"Rokovania so zväzom boli korektné a hlavne majú seriózny záujem o moje služby. Dostal som slušnú ponuku a tak nebolo čo riešiť. Veľkú úlohu počas môjho rozhodovania zohral náš tím. Navyše bola to aktuálne jediná oficiálna ponuka, ktorú som dostal a ostatné debaty boli len špekulácie. Pre mňa je to obrovský záväzok a pokračovanie v náročnej práci. V práci, ktorá ma teší a napĺňa. Chceme sa usadiť v top päťke a postupne sa pretlačiť medzi top štvorku. Jeden cieľ sme splnili a teraz nás čaká tvrdá práca, aby sme sa posunuli o nejaký ten stupienok vyššie. Budú to však oveľa náročnejšie dva roky, tak pre mňa ako trénera, ale aj pre moje zverenkyne," povedal pre oficiálnu webovú stránku zväzu Jedlička.

Reprezentácia sa onedlho stretne na úvodnom sústredení dvojročného cyklu, ktoré sa uskutoční v Nemšovej od 2. do 4. februára 2018.