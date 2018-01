TASR

Slafkovský s Dukátovou sú najlepšími športovcami Slovenskej kanoistiky

Po prvý raz ocenili najlepších vodných slalomárov a rýchlostných kanoistov spoločne.

Na snímke Alexander Slafkovský a Jana Dukátová sa stali najlepší športovci Slovenskej kanoistiky za rok 2017. Zvíťazili v ankete Kanoista roka 2017. Bratislava, 24. januára 2018. — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 24. januára (TASR) - Vodní slalomári Alexander Slafkovský a Jana Dukátová sú najlepší športovci Slovenskej kanoistiky za rok 2017. Výsledky ankety v stredu slávnostne vyhlásili počas galavečera v priestoroch bratislavského hotela Gate One. Po prvý raz ocenili najlepších vodných slalomárov a rýchlostných kanoistov spoločne, keďže od januára 2017 fungujú bývalý Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode a Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky pod spoločnou vlajkou.

Slafkovský, ktorý triumfoval aj v kategórii Kanoista roka, sa stal vlani v slovinskom Tacene majstrom Európy v C1. Na MS vo francúzskom Pau získal striebro a bol členom zlatej hliadky 3xC1. V celkovom poradí Svetového pohára obsadil tretie miesto a rok zakončil ako svetová jednotka rebríčka ICF. "Obe ocenenia si veľmi vážim. Ide mi teraz karta, dúfam, že nová sezóna bude rovnako úspešná. V C1 sa roky ťaháme s Matejom Beńušom a Michalom Martikánom, teraz k nim pribudla "mladá puška" Marko Mirgorocký. Verím, že budeme naďalej reprezentovať slovenskú kanoistiku na veľmi dobrej úrovni," uviedol Slafkovský.

Dukátová si odniesla ocenenie aj v kategórii Kanoistka roka. Na svetovom šampionáte vybojovala strieborný kov, v celkovom poradí SP obsadila tretiu priečku a rok zakončila ako svetová pätka. Dukátová začiatkom januára oznámila, že bude matkou. Spolu so svojím dlhoročným priateľom, trénerom a manažérom Róbertom Orokockým očakávajú v júni narodenie prvého potomka. "Plánovali sme to už po OH 2016 v Riu. V živote sú dôležité veci, ktoré človek nechce zmeškať. Verím, že po materskej prestávke sa ešte vrátim k športu. Chcela by som ešte raz štartovať na olympiáde, OH 2020 v Tokiu sú veľká výzva." Kajakárom roka medzi slalomármi je majster sveta do 23 rokov Jakub Grígar, kanoistkou roka Soňa Stanovská, najlepšími deblistami sú bratranci Ladislav a Peter Škantárovci.

Medzi rýchlostnými kanoistami sa z ocenenia Kajakár roka tešil Peter Gelle. Zverenec trénera Radovana Šimočka zažiaril na MS v Račiciach, kde s Adamom Botekom získal striebro v K2 na 1000 m. V K1 bol na päťstovke ôsmy. "Ocenenie v takej silnej konkurencii, aká je na Slovensku v K1, si veľmi cením," povedal Gelle. Kajakárkou roka je Ivana Mládková, ktorá skončila na MS siedma vo finále na 200 m a ôsma na 500 m trati. Medzi singlkanoistami na hladkej vode ocenili Mateja Rusnáka a Luciu Valovú. Titul Talent roka patrí Csabovi Zalkovi, ktorý na vrcholných juniorských podujatiach získal tri medaily - bronz na MS v Pitešti a striebro i bronz na ME v Belehrade.