TASR

Dnes o 20:06 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Bratislavský bál oživí tradície v Bratislave

Jeho súčasťou je aj udeľovanie Ceny Júliusa Satinského.

Bratislavský bál, archívna snímka. — Foto: BKIS.sk

Bratislava 24. januára (TASR) – Bratislavský bál, každoročný sviatok elegancie a noblesy, pokračuje v roku 2018 už 17. ročníkom. Uskutoční sa 10. februára v priestoroch Reduty, ktorá je sídlom Slovenskej filharmónie. Podobne ako v minulosti, aj tento rok ukončí fašiangovú sezónu na Slovensku.

Bratislavský bál má svoje tradície, sú nimi úvodný tanec novicov, polnočné prekvapenie či vydávanie špeciálneho Polnočného plesového magazínu. Hostia sa budú môcť tradične zabávať na troch scénach. O zábavu sa postarajú domáci aj zahraniční interpreti. V hlavnej sále sa predstaví známa britská skupina Delegation. Vznikla v roku 1975, za sebou má množstvo medzinárodných úspechov a viackrát už účinkovala aj na Slovensku.

O hudobnú produkciu sa postará aj orchester Pavla Zajačka, speváčky Zuzana Smatanová a Lucia Lužinská. V divadelnej sále vystúpi domáca funky formácia Funkiez, v programe večera sa predstaví aj orchester Cigánski diabli.

Súčasťou Bratislavského bálu je aj udeľovanie Ceny Júliusa Satinského. Aj v 15. ročníku bude Bratislavská čučoriedka udelená v dvoch kategóriách, ktorými sú Idea – Počin a Osobnosť. Idea – Počin oceňuje nekonvenčné a objavné činy, či pôsobenie jednotlivca alebo kolektívu na území mesta. Kategória Osobnosť oceňuje osobnosti, ktoré svojím spoločenským pôsobením i celoživotnou profesionálnou kariérou nezameniteľne prispievajú k posilneniu hodnotovej identity Bratislavy. Ocenenia v prvom ročníku v roku 2004 získali operná speváčka Mária Kišoňová–Hubová a akademický maliar Viktor Hulík.

„Som veľmi rád, že Bratislava žije plesovou sezónou a Bratislavský bál má svoju niekoľkoročnú tradíciu. Jeho príprava predstavuje množstvo hodín, obohacuje kultúrny život mesta a rád preberám záštitu nad týmto podujatím, ktoré má noblesu a šarm,“ uviedol na stretnutí s médiami primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

„Som veľmi rada, že táto cena si na jednej strane užíva istú spoločenskú prestíž, to je zásluhou galérie skvelých laureátov, ktorých už máme vrátane toho ročníka pätnásť, v oboch kategóriách sa nám podarilo vygenerovať také osobnosti, ktoré sú buď rodenými Bratislavčanmi, alebo celý život tvoria a zveľaďujú naše mesto. Sú to často ľudia, ktorí cestujú po svete, niekoľko rokov v rámci svojej profesie pobudnú aj za oceánom a rôznych kútoch sveta, napriek tomu sa vracajú do Bratislavy a dokážu vnímať toto mesto ako mesto, ktoré majú radi,“ uviedla pre TASR Katarína Rimóczyová, autorka a zakladateľka Ceny Júliusa Satinského Bratislavská čučoriedka.