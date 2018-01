POTVRDENÉ: Elton John pripravuje svoje posledné koncertné turné

New York/Londýn 24. januára (TASR) - Britský skladateľ, pianista a spevák Elton John (70) v stredu v súlade s očakávaním oznámil, že sa s fanúšikmi mieni rozlúčiť na asi 300 koncertoch v rámci posledného tri roky trvajúceho svetového turné "Farewell, Yellow Brick Road" Tour. Po jeho ukončení v roku 2020 mieni dať definitívne bodku za svojou koncertnou umeleckou činnosťou.

Podľa vlastných slov sa zmenili jeho priority, viac času by chcel stráviť s rodinou, jeho deti budú mať v čase ukončenia dráhy osem a desať rokov.

V nedeľu 28. januára vystúpi stále populárny umelec na jubilejnom 60. galavečere udeľovania amerických hudobných cien Grammy po boku speváčky Miley Cyrusovej a prevezme si ocenenie President's Merit Award. V máji ukončí šesťročné hosťovanie v Las Vegas.

The road awaits, a journey begins...Watch the special announcement LIVE now on https://t.co/fEQsOiAsbm.#EltonEvent pic.twitter.com/WuC2tjhS6I— Elton John (@eltonofficial) January 24, 2018