Dočkali sa! V jednej z najmenších obcí na Liptove vybudujú po 25 rokoch kanalizáciu

V jednej z najmenších obcí na Liptove vybudujú po 25 rokoch kanalizáciu

Obecnej samospráve sa podarilo získať na jej realizáciu dotáciu vo výške 76.000 eur.

Na snímke z 24. januára 2018 obec Galovany. — Foto: TASR/Miroslava Siváková

Galovany 24. januára (TASR) – Do jednej z najmenších liptovských obcí Galovany pribudne na jar vyše 260 metrov dlhý úsek kanalizácie. Obecnej samospráve sa podarilo získať na jej realizáciu dotáciu vo výške 76.000 eur, po dokončení úseku bude odkanalizovaná približne tretina obce.

"Verejnú súťaž vyhrala spoločnosť Cestné stavby Liptovský Mikuláš. Podľa zmluvy by realizácia mala trvať do desiatich dní,“ priblížil pre TASR starosta Galovian Miroslav Kubáň s tým, že kanalizáciu sa snažia v obci zaviesť už 25 rokov. „Obyvateľov totiž nie je ani 300 a z obecného rozpočtu sa dá investovať len do základných vecí. Niektoré úseky kanalizácie boli vybudované už dávnejšie, robíme teda pomaly a po častiach“ vysvetlil Kubáň.

Po dokončení tohto úseku chce starosta požiadať aj o prostriedky na zaasfaltovanie komunikácie, ktorá bude zasiahnutá výkopovými prácami. „Aby sa opravilo to, čo sa pokazí. Pozemok pod cestou však nie je obecný, fyzicky nám patrí len teleso cesty. Preto zostáva vec v štádiu riešenia,“ povedal.

Rekonštrukciu by podľa Kubáňa potreboval aj obecný kultúrny dom, ktorý postavili ešte v roku 1959, no do dnešného dňa je v pôvodnom stave. Vlani na ňom vymenili okná za obecné peniaze. „Momentálne by sme potrebovali opraviť strechu aj odvlhčiť steny,“ dodal starosta s tým, že v súčasnosti čakajú, ako skončí vyhodnotenie žiadosti obce o finančný príspevok na jeho rekonštrukciu.