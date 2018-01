TASR

Vo vytrvalostných pretekoch zvíťazila Francúzka Chevalierová

Víťazná Chevalierová štartovala nedávno v Osrblí na IBU Cupe a skončila v šprinte druhá.

Na archívnej snímke francúzska biatlonistka Chloe Chevalierová počas rýchlostných pretekov žien v biatlone v IBU Cupe v Osrblí 6. januára 2018. — Foto: TASR - Branislav Račko

Ridnaun 24. januára (TASR) - Na ME v biatlone v talianskom stredisku Ridnaun zvíťazila vo vytrvalostných pretekoch Francúzka Chloe Chevalierová. Od druhej Talianky Alexii Runggaldierovej ju na 15 km trati delilo 47,7 sekundy a od tretej Rusky Victorie Slivkovej 55,9. Jediná slovenská biatlonistka na štarte Alžbeta Majdišová obsadila 69. miesto (+9:00,1).

Majdišová (celková strelecká bilancia 1-1-0-1) si na rozdiel od ďalších troch slovenských olympioničiek, ktoré sa sústredia predovšetkým na piatkový šprint, vyskúšala vytrvalostnú vzdialenosť, no medzi 92 štartujúcimi sa príliš nepresadila. S tromi trestnými minútami obsadila po pomalšom behu až miesto v druhej polovici štartovného poľa.

Víťazná Chevalierová štartovala nedávno v Osrblí na IBU Cupe a skončila v šprinte druhá. V tomto roku si vyskúšala aj Svetový pohár a boli to práve vytrvalostné preteky, v ktorých si v nemeckom Ruhpoldingu utvorila kariérne maximum s 20. miestom. Teraz na ME začala vytrvalostnú pätnástku nenápadne, po prvej streľbe s jednou trestnou minútou bola až 32., no potom sa už len posúvala vpred až na úplný piedestál.