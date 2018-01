TASR

EIB plánuje v roku 2018 podporiť na Slovensku viaceré projekty

Ilustračná snímka — Foto: Wikipedia

Bratislava 24. januára (TASR) – Európska investičná banka (EIB) plánuje v roku 2018 podporiť na Slovensku viaceré projekty. Zamerať sa chce najmä na vedu a inovácie, financovanie obchvatu Bratislavy, ale aj vytvorenie investičnej platformy pre podporu inteligentných miest a regiónov. Zdôraznil to viceprezident EIB Vazil Hudák v stredu na tlačovej konferencii v Bratislave.

EIB má podľa jeho slov rozbehnuté viaceré potenciálne akcie. Jednou z nich je spolufinancovanie so štátom pri podpore operačného programu veda a inovácie, kde je možné spolufinancovanie EIB v rozsahu asi 300 miliónov eur.

Ďalším projektom je pokračovanie financovania obchvatu Bratislavy, kde je EIB najväčším partnerom. Úverový rámec pri tomto projekte je podľa Hudáka približne 430 miliónov eur.

Plánuje sa aj vytvorenie investičnej platformy pre inteligentné mestá a regióny. "Pracujeme na vybudovaní tzv. finančnej alebo investičnej platformy pre podporu inteligentných miest a regiónov, zrejme v spolupráci so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou a Slovenským investičným holdingom sa snažíme vytvoriť fond, z ktorého by mohli mestá, regióny, obce čerpať financovanie na svoje inovatívne projekty," priblížil Hudák s tým, že predbežne by do tejto platformy chcela EIB prispieť sumou 100 až 150 miliónov eur. V súčasnosti tiež štartuje EIB pilotný projekt na pomoc rozvoju miest a v rámci projektu Jaspers bude umožnená pomoc Nitre a Prešovu.

EIB poskytla za 25 rokov Slovensku 8,2 miliardy eur, ktoré išli do rôznych oblastí ako je infraštruktúra, energetika, podpora malých a stredných podnikov (MSP) alebo inovácií. V minulom roku financovala rozvoj miest a regiónov úvermi vo výške 194 miliónov eur a Európsky investičný fond (EIF) pomohol v roku 2017 finančnými prostriedkami vytvoriť 4400 pracovných miest v 729 MSP.

Európska banka celkovo v minulom roka financovala projekty za 78,2 miliardy eur. Jeden z dôležitých programov banky je tzv. Junckerov plán, teda využívanie Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), v rámci ktorého sa do konca roka 2017 zmobilizovalo 257 miliárd eur, čo je približne 82 % pôvodného cieľa, ktorým je 315 miliárd eur. "Na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu z decembra minulého roku dôjde k rozšíreniu Junckerovho plánu, pričom sa zvýši cieľ mobilizovať až 500 miliárd eur do konca roku 2020," skonštatoval Hudák.