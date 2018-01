TASR

Rusov brzdí verdikt MOV, Paškov navrhuje prehodnotiť účasť

Rusi oznámia nomináciu na mužský hokejový turnaj vo štvrtok.

Na snímke je logo zimnej olympiády v Pjongčangu. — Foto: TASR/AP

Moskva 24. januára (TASR) - Zloženie ruského hokejového tímu, ktorý bude na ZOH v Pjongčangu štartovať pod označením "Olympijskí športovci z Ruska", je po najnovšom rozhodnutí Medzinárodného olympijského výboru (MOV) nejasné. Tréner Oleg Znarok nemôže nominovať päticu Anton Belov, Valerij Ničuškin, Sergej Plotnikov, Michail Naumenkov a Alexej Bereglazov. Všetkých piatich hokejistov označil MOV ako nežiadúcich v súvislosti s rozsiahlou dopingovou kauzou v krajine.

"Som šokovaný. Vrátil som sa zo zámoria len kvôli tomu, aby som mal nádej štartovať na ZOH. Rozhodnutie MOV absolútne nechápem. Dúfam, že naši právníci dokážu obhájiť túto nespravodlivosť," povedal Bereglazov pre Sport-Express. Do Pjongčangu nemôže ísť ani tréner Iľja Vorobjov, ktorý je rovnako člen realizačného tímu zbornej. Bol totiž tréner Metallurgu Magnitogorsk v čase, keď vlani zistili doping jeho zverencovi Denisovi Zaripovovi. Na zozname pozvaných nemôže byť zaradený žiaden tréner ani lekár, ktorý spolupracoval so športovcami, ktorí boli prichytení v rozpore s antidopingovými pravidlami.

Podľa bývalého reprezentanta Alexandra Paškova by mali Rusi po tomto rozhodnutí opäť prehodnotiť svoju účasť pod piatimi kruhmi. "Každým dňom sa situácia zhoršuje. Počul som v správach, že ruskí fanúšikovia nemôžu mať na ZOH vlajky svojej krajiny. Nielen toto je dostatočný dôvod na to, aby sa prehodnotila účasť na ZOH. Je to mimoriadne ťažká situácia a hokejový tím musí nejakým spôsobom prevziať zodpovednosť," povedal Paškov pre portál championat.ru.

Rusi oznámia nomináciu na mužský hokejový turnaj vo štvrtok. Už skôr poslali MOV širší zoznam hráčov, z ktorých by mala vzísť konečná nominácia. Ten vzápätí vyškrtol piatich hráčov a poslal Ruskej hokejovej federácii (FHR) zoznam mien, z ktorých môže tréner Znarok urobiť konečnú 25-člennú nomináciu. Sú medzi nimi: Sergej Andronov, Alexander Barabanov, Anton Burdasov, Vjačeslav Vojnov, Vladislav Gavrikov, Nikita Gusev, Michail Grigorenko, Pavel Dacjuk, Vasilij Demčenko, Arťom Zub, Andrej Zubarev, Sergej Kalinin, Kirill Kaprizov, Bogdan Kiselevič, Iľja Kovaľčuk, Vasilij Košečkin, Iľja Kablukov, Jevgenij Ketov, Pavel Kraskovskij, Jegor Korškov, Roman Ľjubimov, Iľja Ľjubuškin, Alexej Marčenko, Sergej Mozjakin, Nikita Nesterov, Nikolaj Prochorkin, Jegor Rykov, Iľja Samsonov, Andrej Svetlakov, Iľja Sorokin, Viktor Tichonov, Ivan Telegin, Vladimir Tkačov, Nikita Trjamkin, Maxim Šalunov, Alexander Šaryčenkov, Sergej Širokov, Vadim Šipačov, Sergej Šumakov, Igor Šesťorkin, Dinar Chafizullin a Jegor Jakovlev.