Neznámy Španiel prinútil Puigdemonta, aby pobozkal španielsku vlajku

Brusel/Madrid 24. januára (TASR) - Hitom sociálnych sietí v Španielsku sa stal videozáznam, ktorý zachytáva Madridom zosadeného katalánskeho premiéra Carlesa Puigdemonta pri bozkávaní španielskej zástavy.

Záznam bol nakrútený v utorok počas Puigdemontovej návštevy dánskej metropoly Kodaň. Nakrútil ju mobilom muž, ktorý podišiel k Puigdemontovi, pijúcemu vtedy v kaviarni obchodného centra kávu. Muž politika oslovil a vyzval, aby pobozkal španielsku vlajku. Zaskočený Puigdemont s úsmevom odpovedal, že "so španielskou zástavou nemá žiadny problém" a na naliehanie urobil, o čo ho muž žiadal. Nasledovala ešte mužova replika ohľadom nezávislosti Katalánska a varovanie pre Puigdemonta, že "španielska väznica ho čaká".

Puigdemont tento videozáznam zverejnil na svojom konte na sieti Twitter, pričom k nemu dodal vlastný komentár. "Raz pochopia, že my nemáme so Španielskom ani jeho vlajkou žiadny problém. Bojujeme proti tým, ktorí svoju moc uplatňujú despotickým spôsobom. Demokracia je dôležitejšia ako všetky hranice, všetky zástavy a všetky ústavy," napísal Puigdemont.

