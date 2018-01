TASR

Kažimír: Agrorezort odprezentuje kroky, akými chce zaviesť zelenú naftu

Minister financií Peter Kažimír to uviedol po stredajšom rokovaní vlády v reakcii na pokračujúcu nespokojnosť agrosamospráv pre nízke dotácie do agrosektora.

Na archívnej snímke Peter Kažimír — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 24. januára (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR bude Ministerstvu financií (MF) SR prezentovať spôsob, akým chce opäť zaviesť tzv. zelenú naftu. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) v reakcii na pokračujúcu nespokojnosť agrosamospráv pre nízke dotácie do agrosektora.

"Hľadá sa technika, ktorá by nemala byť, nazvem to staromódna. My sa naozaj nechceme vrátiť k systému zamestnávajúcemu 300 colníkov, ako to bolo v minulosti, ktorí budú sedieť na družstvách a budú kontrolovať, či traktor (pomocou dotovanej nafty) odhŕňa sneh alebo pracuje na poli. K tomuto modelu sa nechceme vrátiť. Chceme podporiť systém intenzívnej výroby, to znamená vyššej kvality a väčšieho objemu výroby," vysvetlil Kažimír.

Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Milan Semančík v stredu pred Úradom vlády SR vyhlásil, že predstavitelia združení v Rade poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv naďalej vyjadrujú obrovskú nespokojnosť s výškou štátnej pomoci na úrovni 1 milióna eur, namiesto požadovaných 70 miliónov eur, ktorú dostali pre tento rok v štátnom rozpočte.

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo sú podľa ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej (nominantka SNS) odvetvia hospodárstva, ktoré by si vláda mala konečne všimnúť, pretože majú okrem produkcie potravín aj iné funkcie, ktoré v na Slovensku nie sú docenené. "Netajím sa tým, že MPRV má vytvorený projekt tzv. zelenej nafty, snažíme sa stretnúť s ministrom financií, aby sme mu prezentovali celý projekt," reagovala na agrosamosprávy Matečná.