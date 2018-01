Lenka Miškolciová

Dnes o 20:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní 56-ročný most v Jasenovej spadol. Občania si ho za dva dni postavili znovu sami

Po 56 rokoch most v Jasenovej doslúžil. Občania potrebovali iba dva dni na to, aby si sami postavili nový.

Most sa zrútil pod 30-tonovou cisternou. — Foto: Koláž DN/Archív RB

Jasenová 24. januára (Dobré noviny) - V obci Jasenová v okrese Dolný Kubín si s problémami vedia poradiť. Keď im po 56 rokoch doslúžil most, jednoducho si postavili nový. „V našej obci to takto funguje roky, že sa občania ochotne podieľajú na investičných akciách obce,“ povedal pre Dobré noviny starosta obce Rajmund Bradík. Most vedúci ponad Jasenovský potok sa zrútil pod 30-tonovou cisternou. Našťastie sa tak stalo až potom, keď auto most opustilo.

Občania Jasenovej potrebovali len dva dni na to, aby si sami postavili nový most. Foto: Archív RB

Pracovali 24 hodín denne

Keďže na dané miesto, pred ktorým sa most zrútil, neviedla žiadna iná prístupová cesta, obec musela začať okamžite konať. A čas teda naozaj nestrácali. „Zadali sme okamžite spracovať projektovú dokumentáciu projektovo inžinierskej firme. V noci z deviateho na desiateho januára sa vybudovala dočasná lavica na prechod chodcov. Do prác sa ochotne a bezplatne zapojili občania obce, aj keď v uvedenej lokalite nebývajú,“ vyjadril sa starosta.

Občania však neostali len pri stavbe lavice pre chodcov. Za neuveriteľné dva dni totiž postavili celý nový most. Na výstavbe sa podieľalo bezplatne 25 ľudí aj s technikou, pričom sa pracovalo 24 hodín denne.

Foto: Archív RB

Nebolo to prvýkrát

Ako nám povedal starosta, stavba mostu občanmi nebola žiadna novinka. Občania sa už totižto viackrát podobne spojili. „Svojpomocne sme si postavili kultúrny dom, nákupné stredisko, pred štyrmi rokmi sme si postavili športovú halu, ktorej súčasťou je fitnes a sauna, vybudovali sme si aj chodníky, minulý rok sme zateplili kultúrny dom, postavila sa fara, hospodárske budovy, v súčasnosti budujeme kolumbárium. Všetky tieto práce robia naši občania bez nároku na odmenu.“

Ako je to vôbec možné, že sa ľudia takto spoja a postaví sa most za dva dni? Starosta má na to pomerne jednoduchú odpoveď: „Celkom jednoducho, zbehli sa poslanci a občania, vysúkali rukávy a pustili sa do roboty. Na rozdiel od našich politikov, sme my starostovia bezprostredne pri občanoch. V obciach by nám politizovanie občania nespapali. Tam musíme okamžite a operatívne riešiť problémy našich obcí,“ uzavrel starosta Bardík.

Obec Jasenová je dôkazom, že nie vždy treba čakať, kým nás zachránia druhí. Havarijnú situáciu, ktorá sa v obci vyskytla, vyriešili občania sami a doslova holými rukami. Niekedy teda možno naozaj stačí len odhodlanie, chuť pomôcť si navzájom a troška šikovnosti.