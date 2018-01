Dominika Dobrocká

Títo dvaja kamaráti chceli pomýliť svoju učiteľku. Tak sa ostrihali narovnako

Od detí by sa dospelí mali učiť. Čisté dušičky konajú srdcom a nepoznajú žiadne predsudky.

— Foto: AP

KENTUCKY 24. januára - Dospelí sa mnohokrát majú čo učiť od tých najmenších a najneskúsenejších. Práve malé deti nám odzrkadľujú úprimnosť a čistotu, ktorú dospelí dávno stratili. Príbeh dvoch päťročných chlapcov z Kentucky je dôkazom, že sa deti naozaj riadia srdcom. Jeden z chlapcov bol totiž biely a druhý tmavej pleti. Od týchto drobcov by sme sa mali učiť, čo je to rasová harmónia.

Príbeh dvoch výmyselníkov obletel svet hneď po tom, ako matka bieleho chlapca Jaxa zverejnila na sociálnej sieti Facebook, ako sa jej syn dal ostrihať podľa svojho kamaráta Reddyho. Zámerom chlapcov bolo oklamať svoju učiteľku. Drobci totiž verili, že ich učiteľka na základe rovnakého účesu nebude vedieť rozoznať. Jaxova matka je veľmi rada, že ľudia vďaka ním môžu vidieť svet tak, ako ho vidia malé deti.

Reddyho a jeho brata Enocka si adoptoval baptistický pastor so svojou ženou z Afriky. Rodičia teda majú bielu pleť, no svojich dvoch chlapcov milujú nadovšetko. „Všetci sme rodina a navždy budeme rodina,“ s hrdosťou povedal pastor. Jaxovi rodičia sú na svojho syna veľmi pyšní. „Deti majú svoju nevinnosť, ktorá sa časom vytratí. Bolo by úžasné, ak by sme aspoň niečo z nej mohli získať späť,“ povedal Reddov otec Kevin Weldon.