Dnes o 14:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Muž kúpil na blšáku v Barcelone staré negatívy. Keď ich vyvolal, dojal množstvo Španielov

Mal to byť klasický výlet do jedného z najkrajších miest Európy, španielskej Barcelony, no skončil sa veľkou pátracou akciou. Američan Tom Sponheim totiž kúpil na blšom trhu obálku so starými negatívmi. Keď ich vyvolal, srdce mu poskočilo.

BARCELONA 24. januára - Tom sa prechádzal so svojou ženou po krásnych uličkách Barcelony, keď sa ocitli v blízkosti majestátnej stavby Sagrada Familia a blšieho trhu. Tam ho zaujala nenápadná obálka, v ktorej sa ukrývali tajomné negatívy. Za smiešne dve eurá ich kúpil, pretože tušil, že by to mohlo byť niečo úžasné.

Vzácne snímky

Jeho tušenie sa potvrdilo hneď, ako ich dal vyvolať. Ukázalo sa, že ide o vzácne snímky starej Barcelony, no Tom chcel silou-mocou zistiť, kto za nimi stojí. Vďaka jeho iniciatíve potešil množstvo Španielov. Z dovolenky si tak nakoniec vzal oveľa viac, ako čakal.

Barcelona - 60. roky. Čiernobiele zábery ju zobrazujú v úplne inom svetle, dodávajú jej až tajomnú atmosféru. — Foto: Facebook

Na fotografiách dominovali ľudia v ich bežných situáciách. Blízki by ich mohli poznať, a tak Tom založil na Facebooku skupinu, aby vypátral autora a aby sa v záberoch našli reálni ľudia. — Foto: Facebook

Niektorým ľuďom sa podarilo vďaka facebookovej stránke identifikovať samých seba alebo svojich blízkych. No identita autora stále ostávala záhadou. — Foto: Facebook

Deti boli nosnou témou série fotografií. Niektoré z nich sa vďaka Tomovej iniciatíve na sociálnej sieti spoznali a to ich skutočne dojalo. Už dávno zabudli na to, že ich kedysi niekto takto fotil. — Foto: Facebook

Po siedmich rokoch od vytvorenia facebookovej stránky spoznala autora, respektíve autorku fotografií žena menom Begoña Fernándezová. — Foto: Facebook

Majestátne lode a prístav nemohli medzi snímkami chýbať. Fotila ich, rovnako ako deti či starších ľudí, Milagros Caturlaová. Jej identitu odhalila Begoña hrabaním sa v archívoch základnej školy. — Foto: Facebook

Snímky vznikli vďaka fotosúťaži ešte v roku 1962. Učiteľka Milagros tak ukázala veľký talent a originálny pohľad na svet okolo nej. — Foto: Facebook

Hoci Milagros už nežije, tieto fotografie sú úžasnou spomienkou na ňu. — Foto: Facebook

Španielska Barcelona v 60. rokoch. — Foto: Facebook

Opäť záber na prístav. — Foto: Facebook

Tí, ktorí sa spoznali na fotografiách, sa nesmierne potešili. — Foto: Facebook