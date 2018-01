Dominika Dobrocká

Dnes o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Chlapík už 22 rokov žije v hrade, ktorý si postavil z piesku. Neplatí nájom a užíva si parádne západy slnka

Muž si splnil svoj detský sen. Už 22 rokov žije vo vlastnom hrade.

— Foto: Facebook/Ijeoma Chinelo Obasi

RIO DE JANEIRO 24. januára - Každé dieťa má svoju vysnívanú predstavu o bývaní. Malé dievčatká sa vidia ako princezné z rozprávok a chlapci? Prečo by aj tí nemohli pobehovať po hradných chodbách. Dokonalé predstavy o bývaní sa však väčšinou rozplynú v dospelosti. Ľudia totiž premýšľajú nad výhodnou cenou a čo najlepšou lokalitou. Marcio Mizael Matolias si však svoj detský sen nenechal vziať. Žije v Rio de Janeire, kde bývanie nie je práve najlacnejšie. Brazílčan sa so situáciou popasoval po svojom a dnes je z neho šťastný muž.

Foto: Facebook/ Anaedo Gossip

Vlastný hrad

Marcio si postavil vlastný hrad z piesku priamo na pláži. Žije tu už 22 rokov a nemusí platiť za nájom. Majiteľ hradu túžil po výhľade na more. S takouto výhodou sa spájajú luxusné a drahé domy. Nato však nemal dostatok financií, no ani to ho neodradilo. Na pláži Barra de Tijuca si teda postavil svoje sídlo. Žije tu úplne sám a tak nemusí riešiť nároky manželky či detí. Aby všetci okoloidúci pochopili, kto je pánom tohto čarovného miesta, vyrobil si korunu ako pravý kráľ.

Foto: Facebook/Ijeoma Chinelo Obasi

Miestni obyvatelia 44-ročného Marcia aj príznačne prezývajú Kráľ. On je na svoj príbytok hrdý. Splnil si totiž sen, za ktorý iní ľudia platia neskutočné peniaze. Brazílčanovi k životu netreba veľa. Vo svojom hrade má všetko, čo potrebuje a čo ho robí naozaj šťastným. „Vždy som žil na pláži, vyrastal som v zátoke Guanabara. Ľudia platia veľa peňazí za to, aby mohli žiť v blízkosti pláže. Ja bývam priamo na nej a je mi dobre,“ prezradil Marcio.

Foto: Facebook/Ijeoma Chinelo Obasi

Prírodných živlov sa nebojí

Keby Marciovi zničila hrad napríklad voda, vôbec si nad tým neláme hlavu. Vie, že si dokáže postaviť nový a na úplne inom mieste. Nič však nenecháva na náhodu, o svoj vlastnoručne postavený hrad sa príkladne stará. Ako však priznal sú dni, kedy vo svojom príbytku neprespáva. Ide najmä o momenty, kedy je na pláži neúnosné teplo. Vtedy prespí u kamaráta, avšak predsa len radšej je vo svojom kráľovstve, kde sa cíti najšťastnejšie.