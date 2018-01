Dominika Dobrocká

ODHALENÉ: Vieme, kde budú po svadbe bývať princ Harry a jeho snúbenica Meghan

Zaľúbený kráľovský pár Princ Harry a Meghan Markleová túžia žiť v malebnej dedinke.

— Foto: TASR/AP

LONDÝN 24. januára - Princ Harry a Meghan Markleová údajne plánujú vymeniť hlavné mesto za vidiecke prostredie. Obaja zaľúbenci sú známi tým, že ich srdcia túžia po pokoji v malebnom domčeku nesúcom názov Beaconsfield Farm, ktorý sa nachádza v idylickom grófstve Oxfordshire. Dedinka Great Tew je len kúsok od miesta, kde David a Victoria Beckham renovujú svoj majetok. Taktiež je to len na skok od Soho Farmhouse, kde si Harry a Meghan užívali niekoľko spoločných, tajných stretnutí.

Miestni obyvatelia však tvrdia, že nehnuteľnosť, do ktorej by sa Harry so svojou láskou chceli presťahovať, bude treba poriadne upraviť. Iba tak bude môcť nové bývanie konkurovať súčasnému kráľovskému sídlu dvojice Nottingham Cottage. „Je pochopiteľné, že Harry vážne premýšľa nad Beaconsfield Farm. V súčasnosti je tam však neporiadok a plno bahna. Musí sa to jednoducho upraviť,“ prezradil zdroj. Kensingtonský palác sa ku kúpe a sťahovaniu doposiaľ nevyjadril a tak treba čakať, či je táto informácia pravdivá.