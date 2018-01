Lenka Miškolciová

Dnes o 10:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovenské lyžiarske stredisko je rovnako dobré ako Alpy, ak nie aj lepšie! Tvrdí prestížny britský denník

Slovenské lyžiarske stredisko Britom učarovalo. Vyzdvihli na ňom najmä dve veci.

Lyžiarske stredisko v Jasnej učarovalo Britom. — Foto: Facebook/Jasná Nízke Tatry

Bratislava 24. januára - Kvalitou sa môže rovnať Alpám. To si myslí o našom lyžiarskom stredisku v Jasnej významný britský denník The Times. Hoci ešte donedávna možno boli lyžiarske strediská nielen na Slovensku, ale takisto aj v ostatnej východnej Európe len „outsidermi“ oproti iným zimným rezortom v západnej Európe, ako tvrdí denník, už to viac neplatí.

„Lyžovanie a lyžiarske strediská vo východnej Európe takpovediac dospeli. Stredisko, ktoré vzniklo v Nízkych Tatrách na Slovensku, sa vo viacerých ohľadoch môže rovnať jeho západným rivalom. A stále je lacnejšie,“ píše sa v článku.

Dve veci robia Jasnú výnimočnou

Autora článku, Seana Newsoma, najviac pri jeho návšteve Jasnej oslnili dve veci. Prvou bola kvalita zjazdoviek. „Hlavnou hviezdou je červená zjazdovka, ktorá formuje akúsi chrbticu areálu a tiahne sa priamo po severnej strane Chopku, z jeho vrcholu až do zalesneného údolia,“ opisuje Newsom.

Druhou vecou, ktorou si ho Jasná získala, sú zážitky, ktoré vie poskytnúť deťom. Autor článku bol totiž na lyžovačke v našom lyžiarskom stredisku aj so svojou rodinou, a teda aj s dvomi malými synmi. „Mám dvoch chlapcov, Bena a Sama. Ben mal ešte len tri roky a normálne by som povedal, že je ešte priskoro na to, aby začal lyžovať. Ale milý a svedomitý tím inštruktorov, ktorý pracoval na zjazdovkách pre deti, z neho urobil nadšenca už v priebehu štyroch rán. V posledný deň sa pýtal na lyže ešte predtým, ako sa vôbec začala hodina.“

Starší syn Sam bol zase očarený z neďalekého Aquaparku Tatralandia pri Liptovskom Mikuláši. Ten Newsom popísal nasledovne: „Tatralandia vám ponúka všetko, čo môžete chcieť od aquaparku. A ešte oveľa viac.“

Ak teda ešte stále uvažujete o tom, kam na lyžovačku, možno ste práve našli odpoveď. Ak Jasná Britov natoľko zaujala, že si získala miesto v prominentnom denníku, pravdepodobne stojí za to, aby ste ju aj vy vyskúšali.